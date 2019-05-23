В Центральном парке имени Белоусова туляков и гостей города ждет самое динамичное и яркое событие весны — фестиваль семейного спорта!

Мероприятие состоится на площади у фонтана в 11.00.

Всех участников и гостей Фестиваля также ждут:

увлекательные состязания по пэйнтболу, пляжному волейболу, бадминтону,

мастер-класс по обучению технике катания на роликовых коньках,

работа интерактивных площадок, организованных молодежной общественной организацией «Авега» и многое другое.

В рамках партпроекта «Безопасные дороги» для юных туляков будет работать мобильный автогородок по практическому изучению правил дорожного движения.

Для тех, кто заботится о своем здоровье, партийный проект «Здоровое будущее» совместно с министерством здравоохранения Тульской области организует площадки разнообразных медицинских экспресс-обследований. Все желающие с помощью специальных приборов смогут измерить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, степень насыщения крови кислородом, определить показатели сердечно-сосудистой системы и прочее.

Те же, кто решил бросить курить в преддверии Всемирного дня без табака, смогут отказаться от пагубной привычки, откликнувшись на призыв профилактической интерактивной акции «Обменяй сигарету на конфету — выбери здоровье!».

Участников Фестиваля ждут море позитивных эмоций и классные призы!