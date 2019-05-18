Тайная жизнь домашних животных 2
Страна:
Франция, Япония, США, 2019
Премьера:
в РФ 30.05.2019
Режиссер:
Крис Рено
Актеры:
Пэттон Освальт, Эрик Стоунстрит, Кевин Харт, Дженни Слейт, Элли Кемпер, Лэйк Белл, Хэннибал Бёресс, Дэна Карви, Бобби Мойнахан, Харрисон Форд
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
86 мин
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Сегодня
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:05 3D
|Октябрь
|11:50
|Алмаз Синема
|12:15
|Киносити
|12:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55 3D
|Синема Стар
|13:00 3D
|Октябрь
|14:20 3D
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|14:45
|Синема Стар
|14:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00 3D
|Октябрь
|16:15
|Октябрь
|16:30
|Киносити
|17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:50
|Киносити
|18:05
|Октябрь
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:20
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:10
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 мая, воскресенье
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:05 3D
|Октябрь
|11:50
|Алмаз Синема
|12:15
|Киносити
|12:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55 3D
|Синема Стар
|13:00 3D
|Октябрь
|14:20 3D
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|14:45
|Синема Стар
|14:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00 3D
|Октябрь
|16:15
|Октябрь
|16:30
|Киносити
|17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:50
|Киносити
|18:05
|Октябрь
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:20
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:10
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|01:20
|Киносити
27 мая, понедельник
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:05 3D
|Октябрь
|11:50
|Алмаз Синема
|12:00
|Киносити
|12:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55 3D
|Синема Стар
|13:00 3D
|Октябрь
|14:10
|Киносити
|14:20 3D
|Алмаз Синема
|14:45
|Синема Стар
|14:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00 3D
|Октябрь
|16:15
|Октябрь
|16:45
|Киносити
|17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:50
|Киносити
|18:05
|Октябрь
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:20
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:10
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 мая, вторник
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:05 3D
|Октябрь
|11:50
|Алмаз Синема
|12:15
|Киносити
|12:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55 3D
|Синема Стар
|13:00 3D
|Октябрь
|14:35
|Киносити
|14:45
|Синема Стар
|14:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00 3D
|Октябрь
|16:15
|Октябрь
|16:30
|Киносити
|17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:50
|Киносити
|18:05
|Октябрь
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:20
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:10
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 мая, среда
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:05 3D
|Октябрь
|11:50
|Алмаз Синема
|12:15
|Киносити
|12:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55 3D
|Синема Стар
|13:00 3D
|Октябрь
|14:20 3D
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|14:45
|Синема Стар
|14:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00 3D
|Октябрь
|16:15
|Октябрь
|16:30
|Киносити
|17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:50
|Киносити
|18:05
|Октябрь
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|20:00
|Октябрь
|20:10
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
3D 12:50
3D 14:50
17:15
19:00
21:00
23:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:05
11:50
3D 14:20
17:15
19:00
|Киносити
|
10:10
12:15
14:35
16:30
17:50
19:20
20:10
|Октябрь
|
3D 11:05
3D 13:00
3D 15:00
16:15
18:05
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
3D 12:50
3D 14:50
17:15
19:00
21:00
23:00
|Синема Стар
|
10:10
3D 12:55
14:45
26 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:05
11:50
3D 14:20
17:15
19:00
|Киносити
|
10:10
12:15
14:35
16:30
17:50
19:20
20:10
01:20
|Октябрь
|
3D 11:05
3D 13:00
3D 15:00
16:15
18:05
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
3D 12:50
3D 14:50
17:15
19:00
21:00
23:00
|Синема Стар
|
10:10
3D 12:55
14:45
27 мая, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:05
11:50
3D 14:20
17:15
19:00
|Киносити
|
10:10
12:00
14:10
16:45
17:50
19:20
20:10
|Октябрь
|
3D 11:05
3D 13:00
3D 15:00
16:15
18:05
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
3D 12:50
3D 14:50
17:15
19:00
21:00
23:00
|Синема Стар
|
10:10
3D 12:55
14:45
28 мая, вторник
|Алмаз Синема
|
10:05
11:50
17:15
19:00
|Киносити
|
10:10
12:15
14:35
16:30
17:50
19:20
20:10
|Октябрь
|
3D 11:05
3D 13:00
3D 15:00
16:15
18:05
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
3D 12:50
3D 14:50
17:15
19:00
21:00
23:00
|Синема Стар
|
10:10
3D 12:55
14:45
29 мая, среда
|Алмаз Синема
|
10:05
11:50
3D 14:20
17:15
19:00
|Киносити
|
10:10
12:15
14:35
16:30
17:50
20:10
|Октябрь
|
3D 11:05
3D 13:00
3D 15:00
16:15
18:05
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
3D 12:50
3D 14:50
17:15
19:00
21:00
23:00
|Синема Стар
|
10:10
3D 12:55
14:45