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Тайная жизнь домашних животных 2

Тайная жизнь домашних животных 2

Страна:
Франция, Япония, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 30.05.2019
 
Режиссер:
Крис Рено
  
Актеры:
Пэттон Освальт, Эрик Стоунстрит, Кевин Харт, Дженни Слейт, Элли Кемпер, Лэйк Белл, Хэннибал Бёресс, Дэна Карви, Бобби Мойнахан, Харрисон Форд
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

 

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Сегодня
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:05 Алмаз Синема
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:05 3D Октябрь
11:50 Алмаз Синема
12:15 Киносити
12:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 3D Синема Стар
13:00 3D Октябрь
14:20 3D Алмаз Синема
14:35 Киносити
14:45 Синема Стар
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 3D Октябрь
16:15 Октябрь
16:30 Киносити
17:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:05 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:20 Киносити
20:00 Октябрь
20:10 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 мая, воскресенье
10:05 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:05 3D Октябрь
11:50 Алмаз Синема
12:15 Киносити
12:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 3D Синема Стар
13:00 3D Октябрь
14:20 3D Алмаз Синема
14:35 Киносити
14:45 Синема Стар
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 3D Октябрь
16:15 Октябрь
16:30 Киносити
17:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:05 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:20 Киносити
20:00 Октябрь
20:10 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:20 Киносити
27 мая, понедельник
10:05 Алмаз Синема
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:05 3D Октябрь
11:50 Алмаз Синема
12:00 Киносити
12:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 3D Синема Стар
13:00 3D Октябрь
14:10 Киносити
14:20 3D Алмаз Синема
14:45 Синема Стар
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 3D Октябрь
16:15 Октябрь
16:45 Киносити
17:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:05 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:20 Киносити
20:00 Октябрь
20:10 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 мая, вторник
10:05 Алмаз Синема
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:05 3D Октябрь
11:50 Алмаз Синема
12:15 Киносити
12:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 3D Синема Стар
13:00 3D Октябрь
14:35 Киносити
14:45 Синема Стар
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 3D Октябрь
16:15 Октябрь
16:30 Киносити
17:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:05 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:20 Киносити
20:00 Октябрь
20:10 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 мая, среда
10:05 Алмаз Синема
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:05 3D Октябрь
11:50 Алмаз Синема
12:15 Киносити
12:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 3D Синема Стар
13:00 3D Октябрь
14:20 3D Алмаз Синема
14:35 Киносити
14:45 Синема Стар
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 3D Октябрь
16:15 Октябрь
16:30 Киносити
17:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:05 Октябрь
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:10 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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