Второй 1/4 финал Оружейной лиги
Второй ¼ финал «Оружейной лиги» состоится 26 мая в 17:00 в Городском концертном зале. В игре примут участие девять команд.
- «Ещё», Санкт-Петербург;
- «Решка», Орел;
- «Сборная города Егорьевска», Егорьевск;
- «Ваши финансы» Тула;
- «Сборная Азербайджанцев», Омск;
- «Сделано по ГОСТу», Калуга;
- «КиС», Тула;
- «Сборная волонтёров Тулы», Тула;
- «Новые ГРУЗИНЫ», Москва.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
26 мая 2019, воскресенье
17:00