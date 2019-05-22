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Второй 1/4 финал Оружейной лиги

Второй 1/4 финал Оружейной лиги

Второй ¼ финал «Оружейной лиги» состоится 26 мая в 17:00 в Городском концертном зале. В игре примут участие девять команд.

  • «Ещё», Санкт-Петербург;
  • «Решка», Орел;
  • «Сборная города Егорьевска», Егорьевск;
  • «Ваши финансы» Тула;
  • «Сборная Азербайджанцев», Омск;
  • «Сделано по ГОСТу», Калуга;
  • «КиС», Тула;
  • «Сборная волонтёров Тулы», Тула;
  • «Новые ГРУЗИНЫ», Москва.

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать по ссылке.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
26 мая 2019, воскресенье
17:00
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