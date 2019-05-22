Второй 1/4 финал Оружейной лиги

Второй ¼ финал «Оружейной лиги» состоится 26 мая в 17:00 в Городском концертном зале. В игре примут участие девять команд.

«Ещё», Санкт-Петербург;

«Решка», Орел;

«Сборная города Егорьевска», Егорьевск;

«Ваши финансы» Тула;

«Сборная Азербайджанцев», Омск;

«Сделано по ГОСТу», Калуга;

«КиС», Тула;

«Сборная волонтёров Тулы», Тула;

«Новые ГРУЗИНЫ», Москва.

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать по ссылке.