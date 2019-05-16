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Красивый, плохой, злой

Красивый, плохой, злой

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 23.05.2019
 
Режиссер:
Джо Берлингер
  
Актеры:
Зак Эфрон, Лили Коллинз, Хэйли Джоэл Осмент, Анджела Сарафян, Сидни Воллмер, Джеймс Хетфилд, Морган Пайл, Джон Малкович, Джим Парсонс
  
Жанр:
триллер, криминал
  
Продолжительноcть:
108 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,82
          
 

Тед Банди. Кто он? Страстный любовник? Любящий муж? Примерный семьянин? Или самый кровожадный и бесчеловечный маньяк в истории Соединённых Штатов? Основано на реальных событиях.

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