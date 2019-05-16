Красивый, плохой, злой
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 23.05.2019
Режиссер:
Джо Берлингер
Актеры:
Зак Эфрон, Лили Коллинз, Хэйли Джоэл Осмент, Анджела Сарафян, Сидни Воллмер, Джеймс Хетфилд, Морган Пайл, Джон Малкович, Джим Парсонс
Жанр:
триллер, криминал
Продолжительноcть:
108 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,82
Тед Банди. Кто он? Страстный любовник? Любящий муж? Примерный семьянин? Или самый кровожадный и бесчеловечный маньяк в истории Соединённых Штатов? Основано на реальных событиях.
30 мая, четверг
|00:05
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30 мая, четверг
|Киносити
|
00:05