Красивый, плохой, злой

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 23.05.2019

Режиссер: Джо Берлингер

Актеры: Зак Эфрон, Лили Коллинз, Хэйли Джоэл Осмент, Анджела Сарафян, Сидни Воллмер, Джеймс Хетфилд, Морган Пайл, Джон Малкович, Джим Парсонс

Жанр: триллер, криминал

Продолжительноcть: 108 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,82

Тед Банди. Кто он? Страстный любовник? Любящий муж? Примерный семьянин? Или самый кровожадный и бесчеловечный маньяк в истории Соединённых Штатов? Основано на реальных событиях.