Фестиваль авторской песни

На территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в последние выходные весны встретятся барды из разных регионов России. Традиционно, организаторы готовят богатую программу. В течение нескольких дней участников и зрителей фестиваля ждут выступления гостей и жюри, взрослый и детский музыкальный конкурс, ретро-концерт и концерт-реквием на аллее Памяти и Единства, военная песня и литературные дискуссии.

Фестиваль откроется торжественным гала-концертом, который начнется в 21.00. В дни фестиваля на Куликовом поле собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. Всех их объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы. Музыкантам выпадет шанс не только выступить на сцене, но и лично пообщаться с мастерами авторской песни.

Полная программа

24 мая, пятница

10:00-24:00 – заезд, размещение, регистрация участников фестиваля;

16:00-20:00 – 1-й тур конкурса. Предварительное прослушивание;

16:00-20:00 – 1-й тур конкурса военной песни;

19:00-21:00 – выступления руководителей фестивальных проектов и клубов авторской песни;

19:00-21:00 – встречи с мастерами жанра;

21:00-23:30 – гала-концерт. Выступают лауреаты прошлых лет, лауреаты дружественных фестивалей, члены жюри и мастера жанра;

23:30-00:00 – митинг-реквием;

00:00-01:30 – работа ночной свободной сцены «НеСторожа». Тема «Песни театра и кино».

25 мая, суббота

09:00-14:00 – заезд и регистрации участников;

10:00-12:00 – концерт военной песни «Рота, подъем!»;

11:00-16:00 – встречи с мастерами жанра;

10:00-15:00 – развлекательная программа для гостей и участников фестиваля;

10:00-14:30 – 1-й тур конкурса. Предварительное прослушивание;

10:00-14:30 – 1-й тур конкурса военной песни;

10:00-14:00 – работа творческих мастерских;

10:00-15:00 – работа литературного кафе «Раус»;

12:00-13:00 – детский конкурс-концерт;

13:00 -16:00 – мини-концерт членов жюри и гостей фестиваля;

16:00-18:00 – 2-й тур конкурса. Концерт конкурсантов;

18:00-18:30 – концерт жюри 1-го тура;

18:30-21:00 – 3-й этап конкурса. Битва за Гран-при;

21:00-00:00 – гала-концерт мастеров жанра, членов жюри и гостей фестиваля;

00:00 – фейерверк

00:20-01:30 – работа ночной свободной сцены «НеСторожа». Тема «Песни театра и кино»

00:20-02:00 – работа площадок «Разговор по душам» (неформальные встречи с членами жюри и мастерами жанра)

26 мая, воскресенье

10:00-11:00 – концерт военной песни «Рота, подъем!»;

11:00-12:00 – концерт жюри 2-го тура;

12:00-13:00 – концерт-награждение дипломантов и лауреатов конкурса, вручение Гран-при фестиваля;

13:00-15:00 – сдача территории палаточного лагеря Оргкомитету;

15:00-16:00 – отъезд

Организационный сбор: взрослый — 300 р., студенты -100 р., пенсионеры/дети — 50 р., парковка — 200 р.