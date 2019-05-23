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Выходные на Казанской набережной

Выходные на Казанской набережной

25−26 мая на Казанской набережной гостей ждут проекты «Уличный артист», «Город спорта», мастер-классы и танцевальные марафоны. Мероприятия состоятся при хорошей погоде.

25 мая

11.00−18.00 Организация платформы Гигантских игр: Дженга (строим башню до 3х метров в высоту), Батик 1м*1м и другие. 18+ Площадь перед сценой

11.00−18.00 Мастер-классы от Экспериментории, Мануфактории и Фаблаб. Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке

12.00 «Город спорта». Мастер-класс по легкой атлетике с Ильей Лазаревым, действующим спортсменом, тренером, КМС на 800 м.

12.00−17.00 Музей Тульского пряника и роспись имбирных пряников. Дальняя беседка около детской площадки.

15.00 — 21.30 Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»). Ул. Металлистов

18.00−19.00

  • Цирковой коллектив «Арлекин», руководитель Илья Шанников. Ул. Металлистов (площадь около колледжа)
  • Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»). Сцена

21.00 «Тихие вечера». Беседка mr. Cup

26 мая

11.00−18.00 Организация платформы Гигантских игр: Дженга (строим башню до 3х метров в высоту), Батик 1м*1м и другие. 18+ Площадь перед сценой

12.00−17.00 Музей Тульского пряника и роспись имбирных пряников. Дальняя беседка около детской площадки.

14.00−15.00 Федерация спортивной акробатики. Сцена

15.00−21.30 Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»). Ул. Металлистов

16.00−18.30 Salsa-open. Сцена

18.00−21.00 Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»). Камерная беседка

18.30−21.00 Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танцам.

Вход свободный.

 

 

 

Где и когда?
Казанская набережная
25 мая 2019, суббота
11:00
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26 мая 2019, воскресенье
11:00
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