Мастер-класс Анастасии Конончук

На занятиях с иллюстратором и графическим дизайнером с Анастасией Конончук гости учатся изготавливать удобные и полезные дизайнерские вещи из простых подручных материалов и работать с пространством.

На предстоящей лекции-презентации участники овладеют навыками заливки бетонного кашпо, посадкой суккулентов и кактусов, а также получат навык декорирования бетонного подсвечника и подставок для чайных чашек.