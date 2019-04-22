Мастер-класс Анастасии Конончук
На занятиях с иллюстратором и графическим дизайнером с Анастасией Конончук гости учатся изготавливать удобные и полезные дизайнерские вещи из простых подручных материалов и работать с пространством.
На предстоящей лекции-презентации участники овладеют навыками заливки бетонного кашпо, посадкой суккулентов и кактусов, а также получат навык декорирования бетонного подсвечника и подставок для чайных чашек.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
25 мая 2019, суббота
15:00