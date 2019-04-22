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Мастер-класс Анастасии Конончук

Мастер-класс Анастасии Конончук

На занятиях с иллюстратором и графическим дизайнером с Анастасией Конончук гости учатся изготавливать удобные и полезные дизайнерские вещи из простых подручных материалов и работать с пространством.

На предстоящей лекции-презентации участники овладеют навыками заливки бетонного кашпо, посадкой суккулентов и кактусов, а также получат навык декорирования бетонного подсвечника и подставок для чайных чашек.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
25 мая 2019, суббота
15:00
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