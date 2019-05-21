В Тульском экзотариуме пройдет двухдневный квест «Черепахомания».

«Черепаший маршрут» начнется в субботу, 25 мая в 10.00 в новом здании Экзотариума, расположенном в ЦПКиО им. П. П. Белоусова . Посетители пройдут все этапы квеста по экспозиции, посмотрят «черепаший фильмоскоп» и разомнут мозги в настольных играх, после чего заполнят специальный буклет. Он послужит скидочным талоном на второй день квеста.

Вторая часть квеста состоится 2 июня в старом здании Экзотариума. В 11.00 всех любителей черепах ждет продолжение игры по экспозиции, много новой, интересной информации, веселый мастер-класс и возможность познакомиться с разными видами черепах поближе. Гости увидят представителей США, стран Азии и родных «Тортилл», обитающих в Тульской области.



Самых любознательных и упорных, тех, кто прошел все этапы фестиваля и выполнил все задания ждет особый приз — авторская фотография с 115-килограммовой шпороносной черепахой!

Стоимость: льготный — 100 р., дети/студенты очного отделения — 150 р., взрослые — 300 р., второй день с предъявлением буклета: льготный — 50 р., дети/студенты очного отделения — 100 р., взрослый — 150 р.