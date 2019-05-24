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День массового футбола

День массового футбола

25 мая в спортшколе «Арсенал» пройдет большой спортивный праздник.

В этому году организаторы сделали акцент на развитие детского спорта. В соревнованиях примут участие более 500 детей разных возрастов.

Также пройдет турнир среди мужских команд, где примут участие коллективы: «Старая Прага», «Гвардия+", FC ZEBRA, «Луч-2», «Палестра», «Тульский пивзавод», «Стимул», FPG. А еще на этом празднике футбола зрители увидят соревнования среди женских команд!

Для всех участников подготовлены развлечения на любой вкус:

  • Программа с ведущими
  • Конкурсы
  • Музыка
  • Фотосъемка
  • Кухня на свежем воздухе
  • Подарки от партнеров мероприятия.

Вход свободный.

Где и когда?
МБУ СШ "Арсенал"
поселок Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 15
25 мая 2019, суббота
10:00
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