День массового футбола

25 мая в спортшколе «Арсенал» пройдет большой спортивный праздник.



В этому году организаторы сделали акцент на развитие детского спорта. В соревнованиях примут участие более 500 детей разных возрастов.



Также пройдет турнир среди мужских команд, где примут участие коллективы: «Старая Прага», «Гвардия+", FC ZEBRA, «Луч-2», «Палестра», «Тульский пивзавод», «Стимул», FPG. А еще на этом празднике футбола зрители увидят соревнования среди женских команд!

Для всех участников подготовлены развлечения на любой вкус:

Программа с ведущими

Конкурсы

Музыка

Фотосъемка

Кухня на свежем воздухе

Подарки от партнеров мероприятия.

Вход свободный.