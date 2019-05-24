День массового футбола
25 мая в спортшколе «Арсенал» пройдет большой спортивный праздник.
В этому году организаторы сделали акцент на развитие детского спорта. В соревнованиях примут участие более 500 детей разных возрастов.
Также пройдет турнир среди мужских команд, где примут участие коллективы: «Старая Прага», «Гвардия+", FC ZEBRA, «Луч-2», «Палестра», «Тульский пивзавод», «Стимул», FPG. А еще на этом празднике футбола зрители увидят соревнования среди женских команд!
Для всех участников подготовлены развлечения на любой вкус:
- Программа с ведущими
- Конкурсы
- Музыка
- Фотосъемка
- Кухня на свежем воздухе
- Подарки от партнеров мероприятия.
Вход свободный.
Где и когда?
поселок Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 15
25 мая 2019, суббота
10:00