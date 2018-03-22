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Выходные в Туле: 23-25 марта

Выходные в Туле: 23-25 марта

На Неделе культуры выходные обещают быть насыщенными. В нашей программе: завораживающие танцы живота, сюрприз от выставки Босха, вечеринки нового формата и кинопремьеры.

Как вы уже знаете, в Туле проходит Неделя культуры. А мы традиционно подготовили для вас список культурных мероприятий на ближайший уик-энд. В программе: танцы живота, хиты легендарных групп от популярных трибьют-проектов, обновлённая выставка Босха, фестиваль поэзии, вечеринки нового формата и ряд кинопремьер. Все остальные события Тулы смотрите на Myslo/Афиша.

Концерты

Чёрный вторник

М2, рок-клуб,
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 марта, пятница, 19:00
Цена: 400 р.
 

У поклонников «Сектора Газа» на этой неделе появится возможность услышать песни своих кумиров в исполнении трибьют-проекта «Чёрный вторник». Рок-н-ролл «Сектора Газа», который все больше сливается с народным творчеством, в исполнении полноценного рок-состава впервые прозвучит в тульском клубе «М2». Музыканты «Черного вторника» поддерживают общение с родственниками Юрия Хоя и участниками оригинального «Сектора».
 

Nagart

Red Club,
Тула, ул. Кутузова, 29
24 марта, суббота, 20:00
Цена: 350 р.
 

В эти выходные вас ждёт выступление ещё одной трибьют-группы Nagart. Год назад группа покорила сердца туляков своим исполнением песен «Короля и Шута». На концерте коллектив представит свой новый альбом «О чем молчат мертвецы», а продолжится выступление мощными хитами группы «Король и Шут».

 

Золотые шедевры классики

Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
24 марта, суббота, 17:00
Цена: от 500 р.
 

В филармонии состоится гала-концерт классической музыки. Гости смогут услышать мировые шедевры классики в исполнении артистов фонда «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе.
В программе выступления: арии и сцены из опер и оперетт, романсы и популярные русские народные и неаполитанские песни, которые по-прежнему глубоко трогают сердца своим мелодизмом и изысканностью форм и содержания.
 

Сколот

Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 марта, воскресенье, 19:00
Цена: 400 р.
 

Для всех, кто любит колоритную фолк-музыку и восторгается средневековыми сюжетами, группа «Сколот» готовит большую концертную программу. На сцене коллектив представит свой новый альбом и исполнит старые добрые композиции.

События

День святого Патрика

Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
23 марта, пятница, 20:00
Стоимость: 250 р. и 400 р. для пришедших парой.
 

 

Антикафе «Театральный дворик» отмечает День святого Патрика фолк-вечеринкой. В программе концерт невероятного фолк-проекта LaVerden, мастер-класс по ирландским танцам от группы «Вересковый мёд», горячий глинтвейн, первый бокал всем посетителям бесплатно.
 
 

Алгоритм: Валерий Алахов

Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 марта, суббота, 19:00
Цена: 400 р.
 

Музыкант группы «Новые композиторы» Валерий Алахов расскажет много интересного об истории зарождения клубной музыки на примере коллектива. Лекция будет сопровождаться показом документальных видеоматериалов клуба «Научная фантастика» и видеоарт-инсталляцией художника Томаса Лисла.
Во второй части вечера погрузимся в танцевальные ритмы техно и электронной музыки.
Мастер-класс

Азбука искусств: мастер-класс по декупажу

Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Тула, Красноармейский проспект, 16
24 марта, суббота, 14:00
Цена: дети — 60 р., взрослые — 150 р.

 

Появившись в конце XV века, уже к середине XIX столетия декупаж стал массовым увлечением в европейских странах, а в XXI веке появился и в России. На занятии в рамках «Азбуки искусств» вы познакомитесь с историей и особенностями данной техники и создадите своё собственное панно с использованием сухих трав.

 

Небанально о комиксах

Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
24 марта, суббота 17:00
Цена: 200Р.
 
 
Автор комиска «Чёртов кабак» Алексей Хромогин научит основам композиции и раскроет некоторые секреты создания комикса. Все участники могут попробовать себя в роли художника и выполнить интересное задание по иллюстрированию заданного сюжета, автора самого талантливого комикса ждёт приз.
В клубе

Алгоритм: Андрей Алгоритмик

Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 марта, пятница, 20:00
Цена: 400 р.
 

Одна из вечеринок нового формата. Музыкант и успешный предприниматель Андрей Алгоритмик поделится своим опытом и раскроет секрет того, как ему удалось сделать успешным не только проект Powerhouse Moscow, но и культурный хаб Pluton, который открылся совсем недавно, но уже завоевал любовь многих.

 

Dark Secret love

Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
23 марта, пятница, 22:00
Вход свободный.
 

Московская группа Dark Secret Love ведет активную концертную деятельность, играя каверы на песни известных зарубежных рок-групп. Для настоящих ценителей Metallica группа Dark Secret Love выступит с самыми мощными хитами всеми любимой группы.

 

Назад в 90-е

Мёд, культурно-развлекательный комплекс
Тула, улица Чапаева, 51
24 марта, суббота, 21:00
Бронь столов по тел. 42−24−54
 

Атмосфера клуба на один вечер погрузится в эпоху кислотных цветов и задорного диско 90-х годов. Это волна вечно молодых танцевальных хитов, которые взбудоражат всех и каждого! Для кого-то это было время веселого детства, для кого-то время взросления! За музыкальное сопровождение вечеринки отвечают резиденты клуба.

Спорт

Наша тема

Подгородние Дачи
Тула, Косая Гора
25 марта, воскресенье, 10:00
Вход свободный
 

Сезон рыбалки открывает фестиваль, организованный участниками тульского рыболовного клуба. Соревнования пройдут в акватории реки Воронка (пляж) в районе Подгородних Дач. Участники будут соревноваться в ловле рыбы со льда. Прийти посмотреть может любой желающий.

 

VII Тульский чемпионат Лиги профессионалов восточного танца

Дворец культуры ОАО «Туламашзавод»
Тула, улица Демидовская, 52
24 марта, суббота, 20:00
Стоимость: 400 р.
 
 
В рамках чемпионата участницы из разных городов будут соревноваться два конкурсных дня. Завершит соревнования зрелищное гала-шоу восточного танца. Девушки покажут классический танец живота, шоу беллиданс, фольклор восточных стран.
 
 

Гранд-финал чемпионата по киберспорту.

Макси, торгово-развлекательный центр
Тула, Пролетарская ул., 2
24 марта, суббота 11:00
25 марта, воскресенье 14:00
Вход свободный
 
 
В субботу и воскресенье в ТРЦ Макси состоится гранд-финал чемпионата по киберспорту. Участники будут состязаться в четырёх известных компьютерных играх. Для всех посетителей будут работать интерактивные зоны, где можно поиграть в компьютерные игры, пространство виртуальной реальности, а также 25 марта пройдёт конкурс косплея.
 
Театр

Золушка

Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 марта, суббота, 17:00
Цена: от 900 р.
 

Московский классический театр балета представит в Туле сказочную балетную постановку по мотивам известной сказки Шарля Перро. На первый план в постановке выходит пpонзительное ожидание чуда и само чудесное пpеобpажение Золушки, ставшее pеальностью, благодаpя волшебной помощи Феи и хpустальному башмачку.

 

Звёздный час (одолжите тенора)

Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. М. Горького
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
25 марта, воскресенье, 18:00
Цена: от 300 р.
 
 
«Звёздный час (одолжите тенора)» — одна из постановок Мичуринского драматического театра, которые будут представлены в рамках гастролей в Тульской области. Театральная труппа называет его жемчужиной своей коллекции, пьеса собрала множество наград, с успехом шла на Бродвее и заслужила признание Ассоциации нью-йоркских критиков.
Это настоящая комедия положений из жизни богемных американцев прошлого века. Спектакль привлечет любителей сценического искусства своими остроумными диалогами и смешными ситуациями.
 
Выставки

Страшные сказки Босха и Брейгеля

Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
23−25 марта, пятница-воскресенье, 10:00
Цена: от 150 р.
 
 
С 19 марта 2018 года в Туле к мультимедийной выставке «Босх. Ожившие видения» добавляется ещё один модуль, и она превращается в «Страшные сказки Босха и Брейгеля». Ангелы и демоны, монстры, чудовища и химеры — картины Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха содержат множество загадочных и пугающих существ. У посетителей появится возможность увидеть сразу две выставки по одной цене.
 
События

Всемирный день поэзии

Тульский Кремль, музей
Тула, Кремль
24 марта, суббота 11:00
Вход свободный
 
 
В этом году Тула впервые присоединилась к празднованию Всемирного Дня поэзии. В честь завершения фестиваля поэзии в кремле состоится торжественный гала-концерт. На сцене выступят 30 тульских поэтов и хэдлайнеры вечера: Николай Звягинцев, Лев Рубинштейн, Даниил Файзов, Юрий Цветков в 21.00 празднование переместится в бар Stechkin.
 
А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Кролик Питер

В прокат выходит новый анимационный фильм «Кролик Питер». Фильм снят по мотивам книги английской детской писательницы. История о приключениях маленького крольчонка по кличке Питер, который придумывает уловки, чтобы пробраться в огород к грозному фермеру и накормить себя и других лесных обитателей.

Цена от 120 р.

 

Тихоокеанский рубеж 2

На экраны выходит продолжение франшизы «Тихоокеанский рубеж». Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается.

Цена от 120 р.

 

Гонка века

Фильм основан на реальных событиях. История о том, как битва одного яхтсмена за приз газеты Sunday Times «Золотой глобус» превратилась в кругосветное путешествие.

Цена: от 120 р.

 

Автор: Настя Якушина, 22 марта, в 13:45 0
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