Выходные в Туле: 23-25 марта

На Неделе культуры выходные обещают быть насыщенными. В нашей программе: завораживающие танцы живота, сюрприз от выставки Босха, вечеринки нового формата и кинопремьеры.
Как вы уже знаете, в Туле проходит Неделя культуры. А мы традиционно подготовили для вас список культурных мероприятий на ближайший уик-энд. В программе: танцы живота, хиты легендарных групп от популярных трибьют-проектов, обновлённая выставка Босха, фестиваль поэзии, вечеринки нового формата и ряд кинопремьер.Все остальные события Тулы смотрите на Myslo/Афиша.
У поклонников «Сектора Газа» на этой неделе появится возможность услышать песни своих кумиров в исполнении трибьют-проекта «Чёрный вторник». Рок-н-ролл «Сектора Газа», который все больше сливается с народным творчеством, в исполнении полноценного рок-состава впервые прозвучит в тульском клубе «М2». Музыканты «Черного вторника» поддерживают общение с родственниками Юрия Хоя и участниками оригинального «Сектора».
В эти выходные вас ждёт выступление ещё одной трибьют-группы Nagart. Год назад группа покорила сердца туляков своим исполнением песен «Короля и Шута». На концерте коллектив представит свой новый альбом «О чем молчат мертвецы», а продолжится выступление мощными хитами группы «Король и Шут».
Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
24 марта, суббота, 17:00
Цена: от 500 р.
В филармонии состоится гала-концерт классической музыки. Гости смогут услышать мировые шедевры классики в исполнении артистов фонда «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе.
В программе выступления: арии и сцены из опер и оперетт, романсы и популярные русские народные и неаполитанские песни, которые по-прежнему глубоко трогают сердца своим мелодизмом и изысканностью форм и содержания.
Для всех, кто любит колоритную фолк-музыку и восторгается средневековыми сюжетами, группа «Сколот» готовит большую концертную программу. На сцене коллектив представит свой новый альбом и исполнит старые добрые композиции.
Антикафе «Театральный дворик» отмечает День святого Патрика фолк-вечеринкой. В программе концерт невероятного фолк-проекта LaVerden, мастер-класс по ирландским танцам от группы «Вересковый мёд», горячий глинтвейн, первый бокал всем посетителям бесплатно.
Музыкант группы «Новые композиторы» Валерий Алахов расскажет много интересного об истории зарождения клубной музыки на примере коллектива. Лекция будет сопровождаться показом документальных видеоматериалов клуба «Научная фантастика» и видеоарт-инсталляцией художника Томаса Лисла.
Во второй части вечера погрузимся в танцевальные ритмы техно и электронной музыки.
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Тула, Красноармейский проспект, 16
24 марта, суббота, 14:00
Цена: дети — 60 р., взрослые — 150 р.
Появившись в конце XV века, уже к середине XIX столетия декупаж стал массовым увлечением в европейских странах, а в XXI веке появился и в России. На занятии в рамках «Азбуки искусств» вы познакомитесь с историей и особенностями данной техники и создадите своё собственное панно с использованием сухих трав.
Небанально о комиксах
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
24 марта, суббота 17:00
Цена: 200Р.
Автор комиска «Чёртов кабак» Алексей Хромогин научит основам композиции и раскроет некоторые секреты создания комикса. Все участники могут попробовать себя в роли художника и выполнить интересное задание по иллюстрированию заданного сюжета, автора самого талантливого комикса ждёт приз.
Одна из вечеринок нового формата. Музыкант и успешный предприниматель Андрей Алгоритмик поделится своим опытом и раскроет секрет того, как ему удалось сделать успешным не только проект Powerhouse Moscow, но и культурный хаб Pluton, который открылся совсем недавно, но уже завоевал любовь многих.
Московская группа Dark Secret Love ведет активную концертную деятельность, играя каверы на песни известных зарубежных рок-групп. Для настоящих ценителей Metallica группа Dark Secret Love выступит с самыми мощными хитами всеми любимой группы.
Атмосфера клуба на один вечер погрузится в эпоху кислотных цветов и задорного диско 90-х годов. Это волна вечно молодых танцевальных хитов, которые взбудоражат всех и каждого! Для кого-то это было время веселого детства, для кого-то время взросления! За музыкальное сопровождение вечеринки отвечают резиденты клуба.
Сезон рыбалки открывает фестиваль, организованный участниками тульского рыболовного клуба. Соревнования пройдут в акватории реки Воронка (пляж) в районе Подгородних Дач. Участники будут соревноваться в ловле рыбы со льда. Прийти посмотреть может любой желающий.
В рамках чемпионата участницы из разных городов будут соревноваться два конкурсных дня. Завершит соревнования зрелищное гала-шоу восточного танца. Девушки покажут классический танец живота, шоу беллиданс, фольклор восточных стран.
В субботу и воскресенье в ТРЦ Макси состоится гранд-финал чемпионата по киберспорту. Участники будут состязаться в четырёх известных компьютерных играх. Для всех посетителей будут работать интерактивные зоны, где можно поиграть в компьютерные игры, пространство виртуальной реальности, а также 25 марта пройдёт конкурс косплея.
Московский классический театр балета представит в Туле сказочную балетную постановку по мотивам известной сказки Шарля Перро. На первый план в постановке выходит пpонзительное ожидание чуда и само чудесное пpеобpажение Золушки, ставшее pеальностью, благодаpя волшебной помощи Феи и хpустальному башмачку.
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. М. Горького
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
25 марта, воскресенье, 18:00
Цена: от 300 р.
«Звёздный час (одолжите тенора)» — одна из постановок Мичуринского драматического театра, которые будут представлены в рамках гастролей в Тульской области. Театральная труппа называет его жемчужиной своей коллекции, пьеса собрала множество наград, с успехом шла на Бродвее и заслужила признание Ассоциации нью-йоркских критиков.
Это настоящая комедия положений из жизни богемных американцев прошлого века. Спектакль привлечет любителей сценического искусства своими остроумными диалогами и смешными ситуациями.
С 19 марта 2018 года в Туле к мультимедийной выставке «Босх. Ожившие видения» добавляется ещё один модуль, и она превращается в «Страшные сказки Босха и Брейгеля». Ангелы и демоны, монстры, чудовища и химеры — картины Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха содержат множество загадочных и пугающих существ. У посетителей появится возможность увидеть сразу две выставки по одной цене.
В этом году Тула впервые присоединилась к празднованию Всемирного Дня поэзии. В честь завершения фестиваля поэзии в кремле состоится торжественный гала-концерт. На сцене выступят 30 тульских поэтов и хэдлайнеры вечера: Николай Звягинцев, Лев Рубинштейн, Даниил Файзов, Юрий Цветков в 21.00 празднование переместится в бар Stechkin.
В прокат выходит новый анимационный фильм «Кролик Питер». Фильм снят по мотивам книги английской детской писательницы. История о приключениях маленького крольчонка по кличке Питер, который придумывает уловки, чтобы пробраться в огород к грозному фермеру и накормить себя и других лесных обитателей.
На экраны выходит продолжение франшизы «Тихоокеанский рубеж». Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается.