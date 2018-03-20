Неделя культуры в Туле: Афиша

Дата и время проведения Наименование мероприятия Место проведения Возра-стные ограни-чения Вход

1 марта-31 марта 2018 года Выставка - просмотр «Мир российской культуры» Городская библиотека № 4 г. Тула, ул. Металлургов, д. 34 12+ Вход свободный

13 марта – 22 марта 2018 года Художественная выставка «Домашняя галерея» (картины тульских художников в домашних коллекциях читателей библиотеки) Модельная библиотека № 8 г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д.7 12+ Вход свободный

15 марта – 27 марта 2018 года Открытый просмотр «Виват, культура!» Модельная библиотека № 3 им. В.Ф.Руднева г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201 12+ Вход свободный

19 марта 2018 года 14.00 Торжественное открытие новых учебных помещений для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ленинская детская школа искусств» Тульская область, посёлок Ленинский, ул. Ленина, д.9-ф и ул. Центральная д.1. 6+ Вход свободный

19 марта – 31 марта 2018 года Выставка - представление «Мир через культуру» Городская библиотека № 22 г. Тула, ул. Бондаренко, д. 11 12+ Вход свободный

20 марта 2018 года 10.00 Воркшоп «Находка года» Библиотечно-информационный комплекс г. Тула, Красноармейский пр., д. 1 12+ Вход свободный

20 марта 2018 года 12.00 Проект «Культурный клубок». Мастер-классы по творческим направлениям самодеятельного творчества. Спектакль «Агент по имени N…» - лучшая постановка работы с детьми и подростками в 2017 года. Филиал «Центр культуры и досуга» МАУК «Культурно-досуговая система» г. Тула, ул. Металлургов, д. 22 0+ Вход свободный

20 марта 2018 года 19.00 Антикафе "Театральный дворик" Мастер-класс по изготовлению фигурки "Ангел" из полимерной глины. Все изделия с мастер-класса будут подарены к Пасхе одиноким пожилым людям, живущим в социальных учреждениях. Это первый подобный мастер-класс из нескольких МАУК «Театрально-концертный центр» г. Тула, пр. Ленина, д.85Б 6+ 350р.

20 марта 2018 года 19.00 Литературный клуб Культурный центр «Типография» 16+ 300р.

21 марта 2018 года 15.00 В рамках выставки «Тень зелёного города» в день весеннего равноденствия музейное экозанятие, на котором мы научим правильно сажать и выращивать садовые растения Тульский историко-архитектурный музей Дом Крафта, пр. Ленина, 25 6+ свободный, по предварительной регистрации

21 марта 2018 года 11.00 День культуры поведения «Библиотечная ЭТИКЕТка» Модельная библиотека № 14 г. Тула, ул. Металлургов, д.2-А 6+ Вход свободный

21 марта 2018 года 12.00 Проект «Культурный клубок». Тимбилдинг среди команд работников учреждений культуры ФОК п. Плеханово

п. Плеханово, ул. Заводская, д.21а 0+ Вход свободный

21 - 22 марта 2018 года 10.00 II Всероссийский конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах ДМШ, ДШИ, СМШ и лицеев «ВОЛШЕБНАЯ СВИРЕЛЬ» МБУДО «Детская школа искусств им. Галынина г. Тула, ул. Первомайская д.26 6+ Вход свободный

21 марта 2018 года 11.30 Мастер – классы ГБУДО г. МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ С.И. ТАНЕЕВА» МБУДО «Зареченская детская школа искусств» Г. Тула, ул. Октябрьская д.21 6+ Вход свободный

22 марта 2018 года 12.00 День открытых дверей «Жизнь культуре посвящаем!» Центральная районная библиотека Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.5 6+ Вход свободный

22 марта 2018 года 14.00 Проект «Культурный клубок». Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Спектакль Народного самодеятельного семейного театра-студии «Надежда поколений» Филиал «Дом культуры «Косогорец» МАУК «Культурно-досуговая система» пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2 0+ Вход свободный

23 марта 2018 года 12.00 Тульский культурный форум МАУК «Культурно-досуговая система» Городской концертный зал г. Тула, ул. Советская, д. 2 6+ Вход свободный

23 марта 2018 года 11.00 IV открытый конкурс чтецов, театральных миниатюр и литературно-музыкальных композиций «Театральный калейдоскоп» МБУДО «Детская школа искусств № 6» г. Тула, Одоевское шоссе, дом 106 Театрально-концертный зал 6+ Вход свободный

23 марта 2018 года 14.30 Музыкально-поэтический вечер «У песни тоже есть душа» Городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина г. Тула, ул. М. Горького, д.20 12+ Вход свободный

23 марта 2018 года 18.00 Концерт посвященный поэзии Вероники Тушновой и Юлии Друниной, при участии струнного ансамбля El Classic. Детская театральная-студия "ЭРМИТАЖик МАУК «Театрально-концертный центр» г. Тула, пр. Ленина, д.85Б 6+ Вход свободный

23 марта 2018 года 19.00 Антикафе "Театральный дворик" Фотовечеринка «Венецианский карнавал» МАУК «Театрально-концертный центр» г. Тула, пр. Ленина, д.85Б 6+ 900р.

23 марта 2018 года 20.00 Антикафе "Театральный дворик" фолк-вечеринка "День Святого Патрика" с фолк-проектом LaVerden МАУК «Театрально-концертный центр» г. Тула, пр. Ленина, д.85Б 6+ 250р.

23 марта 2018 года 20.00 Алгоритм: Андрей Алгоритмик Лекция и диджей-сет основателя площадки Pluton Культурный центр «Типография» 6+ 300р.

24 марта 2018 года 20.00 Алгоритм: Валерий Алахов Лекция и лайв-сет основателя легендарного дуэта «Новые композиторы» Культурный центр «Типография» 16+ 300р.

27 марта 2018 года 11.00 Городской фестиваль танца ГУК ТО «Тульская областная филармония им. Михайловского» г. Тула, проспект Ленина д. 51 16+ Вход свободный