Неделя культуры в Туле: Афиша
Туляков ждут выставки, мастер-классы, конкурс чтецов, музыкально-поэтический вечер и другие мероприятия
|
Дата и время проведения
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
Возра-стные ограни-чения
|
Вход
|
1 марта-31 марта
2018 года
|
Выставка - просмотр
«Мир российской культуры»
|
Городская библиотека № 4
г. Тула, ул. Металлургов,
д. 34
|
12+
|
Вход свободный
|
13 марта – 22 марта
2018 года
|
Художественная выставка
«Домашняя галерея»
(картины тульских художников в домашних коллекциях читателей библиотеки)
|
Модельная библиотека
№ 8
г. Тула, п. Косая Гора,
ул. Гагарина, д.7
|
12+
|
Вход свободный
|
15 марта – 27 марта
2018 года
|
Открытый просмотр
«Виват, культура!»
|
Модельная библиотека
№ 3
им. В.Ф.Руднева
г. Тула, ул. Октябрьская,
д. 201
|
12+
|
Вход свободный
|
19 марта
2018 года
14.00
|
Торжественное открытие новых учебных помещений для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ленинская детская школа искусств»
|
Тульская область, посёлок Ленинский, ул. Ленина, д.9-ф и ул. Центральная д.1.
|
6+
|
Вход свободный
|
19 марта – 31 марта
2018 года
|
Выставка - представление
«Мир через культуру»
|
Городская библиотека
№ 22
г. Тула, ул. Бондаренко,
д. 11
|
12+
|
Вход свободный
|
20 марта 2018 года
10.00
|
Воркшоп
«Находка года»
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Библиотечно-информационный комплекс
г. Тула, Красноармейский пр., д. 1
|
12+
|
Вход свободный
|
20 марта 2018 года
12.00
|
Проект «Культурный клубок». Мастер-классы по творческим направлениям самодеятельного творчества. Спектакль «Агент по имени N…» - лучшая постановка работы с детьми и подростками в 2017 года.
|
Филиал «Центр культуры и досуга» МАУК «Культурно-досуговая система»
г. Тула, ул. Металлургов,
д. 22
|
0+
|
Вход свободный
|
20 марта 2018 года
19.00
|
Антикафе "Театральный дворик"
Мастер-класс по изготовлению фигурки "Ангел" из полимерной глины. Все изделия с мастер-класса будут подарены к Пасхе одиноким пожилым людям, живущим в социальных учреждениях. Это первый подобный мастер-класс из нескольких
|
МАУК «Театрально-концертный центр»
г. Тула, пр. Ленина, д.85Б
|
6+
|
350р.
|
20 марта
2018 года
19.00
|
Литературный клуб
|
Культурный центр «Типография»
|
16+
|
300р.
|
21 марта 2018 года
15.00
|
В рамках выставки
«Тень зелёного города» в день весеннего равноденствия
музейное экозанятие, на котором мы научим правильно сажать и выращивать садовые растения
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Тульский историко-архитектурный музей
Дом Крафта, пр. Ленина, 25
|
6+
|
свободный,
по предварительной регистрации
|
21 марта 2018 года
11.00
|
День культуры поведения
«Библиотечная ЭТИКЕТка»
|
Модельная библиотека
№ 14
г. Тула, ул. Металлургов, д.2-А
|
6+
|
Вход свободный
|
21 марта 2018 года 12.00
|
Проект «Культурный клубок». Тимбилдинг среди команд
работников учреждений культуры
|
ФОК п. Плеханово
ул. Заводская, д.21а
|
0+
|
Вход свободный
|
21 - 22 марта
2018 года
10.00
|
II Всероссийский конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах ДМШ, ДШИ, СМШ и лицеев «ВОЛШЕБНАЯ СВИРЕЛЬ»
|
МБУДО «Детская школа искусств им. Галынина
г. Тула, ул. Первомайская д.26
|
6+
|
Вход свободный
|
21 марта
2018 года
11.30
|
Мастер – классы ГБУДО
г. МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ С.И. ТАНЕЕВА»
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МБУДО «Зареченская детская школа искусств» Г. Тула, ул. Октябрьская д.21
|
6+
|
Вход свободный
|
22 марта 2018 года
12.00
|
День открытых дверей
«Жизнь культуре посвящаем!»
|
Центральная районная библиотека
Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.5
|
6+
|
Вход свободный
|
22 марта 2018 года
14.00
|
Проект «Культурный клубок». Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Спектакль Народного самодеятельного семейного театра-студии «Надежда поколений»
|
Филиал «Дом культуры «Косогорец» МАУК «Культурно-досуговая система» пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2
|
0+
|
Вход свободный
|
23 марта 2018 года
12.00
|
Тульский культурный форум
|
МАУК «Культурно-досуговая система» Городской концертный зал г. Тула, ул. Советская, д. 2
|
6+
|
Вход
свободный
|
23 марта 2018 года
11.00
|
IV открытый конкурс чтецов, театральных миниатюр и литературно-музыкальных композиций «Театральный калейдоскоп»
|
МБУДО «Детская школа искусств № 6»
г. Тула, Одоевское шоссе, дом 106
Театрально-концертный зал
|
6+
|
Вход
свободный
|
23 марта 2018 года
14.30
|
Музыкально-поэтический вечер
«У песни тоже есть душа»
|
Городская библиотека
№ 20
им. А.С. Пушкина
г. Тула, ул. М. Горького, д.20
|
12+
|
Вход свободный
|
23 марта 2018 года 18.00
|
Концерт посвященный поэзии Вероники Тушновой и Юлии Друниной, при участии струнного ансамбля El Classic. Детская театральная-студия "ЭРМИТАЖик
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МАУК «Театрально-концертный центр»
г. Тула, пр. Ленина, д.85Б
|
6+
|
Вход свободный
|
23 марта 2018 года 19.00
|
Антикафе "Театральный дворик"
Фотовечеринка «Венецианский карнавал»
|
МАУК «Театрально-концертный центр»
г. Тула, пр. Ленина, д.85Б
|
6+
|
900р.
|
23 марта 2018 года 20.00
|
Антикафе "Театральный дворик"
фолк-вечеринка "День Святого Патрика" с фолк-проектом LaVerden
|
МАУК «Театрально-концертный центр»
г. Тула, пр. Ленина, д.85Б
|
6+
|
250р.
|
23 марта
2018 года
20.00
|
Алгоритм: Андрей Алгоритмик
Лекция и диджей-сет основателя площадки Pluton
|
Культурный центр «Типография»
|
6+
|
300р.
|
24 марта
2018 года
20.00
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Алгоритм: Валерий Алахов
Лекция и лайв-сет основателя легендарного дуэта «Новые композиторы»
|
Культурный центр «Типография»
|
16+
|
300р.
|
27 марта
2018 года
11.00
|
Городской фестиваль танца
|
ГУК ТО «Тульская областная филармония им. Михайловского»
г. Тула, проспект Ленина
д. 51
|
16+
|
Вход
свободный
|
28 марта
2018 года
11.00
|
I открытый городской конкурс «Здесь музыка берёт начало»
|
МБУДО «Детская школа искусств им. Галынина
г. Тула, ул. Первомайская д.26
|
6+
|
Вход свободный