новости
новости
Регистрация
Неделя культуры в Туле: Афиша

Неделя культуры в Туле: Афиша

Туляков ждут выставки, мастер-классы, конкурс чтецов, музыкально-поэтический вечер и другие мероприятия

Дата и время проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

Возра-стные ограни-чения

Вход

1 марта-31 марта

2018 года

Выставка - просмотр

«Мир российской культуры»

 

Городская библиотека № 4

г. Тула, ул. Металлургов,

д. 34

12+

Вход свободный

13 марта – 22 марта

2018 года

Художественная выставка

«Домашняя галерея»

(картины тульских художников в домашних коллекциях читателей библиотеки)

Модельная библиотека 

№ 8

г. Тула, п. Косая Гора,

ул. Гагарина, д.7

 

12+

Вход свободный

15 марта – 27 марта

2018 года

Открытый просмотр

«Виват, культура!»

Модельная библиотека

№ 3

им. В.Ф.Руднева

г. Тула, ул. Октябрьская,

д. 201

12+

Вход свободный

19 марта

2018 года

14.00

 

Торжественное открытие новых учебных помещений  для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ленинская детская школа искусств»

Тульская область, посёлок Ленинский, ул. Ленина, д.9-ф и ул. Центральная д.1.

6+

Вход свободный

19 марта – 31 марта

2018 года

Выставка - представление

«Мир через культуру»

Городская библиотека

№ 22

г. Тула, ул. Бондаренко,

д. 11

12+

Вход свободный

20 марта 2018 года

10.00

Воркшоп

«Находка года»

Библиотечно-информационный комплекс

г. Тула, Красноармейский пр., д. 1

12+

Вход свободный

20 марта 2018 года

12.00

Проект «Культурный клубок». Мастер-классы по творческим направлениям самодеятельного творчества. Спектакль «Агент по имени N…» - лучшая постановка работы с детьми и подростками в 2017 года.

Филиал «Центр культуры и досуга» МАУК «Культурно-досуговая система»

г. Тула, ул. Металлургов,

д. 22

0+

Вход свободный

20 марта 2018 года

 19.00

Антикафе "Театральный дворик"

Мастер-класс по изготовлению фигурки "Ангел" из полимерной глины. Все изделия с мастер-класса будут подарены к Пасхе одиноким пожилым людям, живущим в социальных учреждениях. Это первый подобный мастер-класс из нескольких

МАУК «Театрально-концертный центр»

г. Тула, пр. Ленина, д.85Б

6+

350р.

20 марта

2018 года

19.00

Литературный клуб

Культурный центр «Типография»

16+

300р.

21 марта 2018 года

15.00

В рамках выставки

«Тень зелёного города» в день весеннего равноденствия

музейное экозанятие, на котором мы научим правильно сажать и выращивать садовые растения

Тульский историко-архитектурный музей

Дом Крафта, пр. Ленина, 25

6+

свободный,

по предварительной регистрации

21 марта 2018 года

11.00

День культуры поведения

«Библиотечная ЭТИКЕТка»

Модельная библиотека 

№ 14

г. Тула, ул. Металлургов, д.2-А

6+

Вход свободный

21 марта 2018 года 12.00

Проект «Культурный клубок». Тимбилдинг среди команд

работников учреждений культуры

ФОК п. Плеханово
п. Плеханово,

ул. Заводская, д.21а

0+

Вход свободный

21 - 22 марта

2018 года

10.00

        

II Всероссийский конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах ДМШ, ДШИ, СМШ и лицеев «ВОЛШЕБНАЯ СВИРЕЛЬ»

МБУДО «Детская школа искусств им. Галынина

г. Тула,  ул. Первомайская д.26

6+

Вход свободный

21 марта

2018 года

11.30

        

Мастер – классы ГБУДО

г. МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ С.И. ТАНЕЕВА»

МБУДО «Зареченская детская школа искусств» Г. Тула, ул. Октябрьская д.21

6+

Вход свободный

22 марта 2018 года

12.00

День открытых дверей

«Жизнь культуре посвящаем!»

 

Центральная районная библиотека

Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.5

6+

Вход свободный

22 марта 2018 года

14.00

Проект «Культурный клубок». Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Спектакль Народного самодеятельного семейного театра-студии «Надежда поколений»

Филиал «Дом культуры «Косогорец» МАУК «Культурно-досуговая система» пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2

0+

Вход свободный

23 марта 2018 года

12.00

Тульский культурный форум

МАУК «Культурно-досуговая система» Городской концертный зал г. Тула, ул. Советская, д. 2

6+

Вход

свободный

23 марта 2018 года

11.00

IV открытый конкурс чтецов, театральных миниатюр и литературно-музыкальных композиций «Театральный калейдоскоп»

МБУДО «Детская школа искусств № 6»

г. Тула, Одоевское шоссе, дом 106

Театрально-концертный зал

6+

Вход

свободный

23 марта 2018 года

14.30

Музыкально-поэтический вечер

«У песни тоже есть душа»

 

Городская библиотека

№ 20

им. А.С. Пушкина

г. Тула, ул. М. Горького, д.20

12+

Вход свободный

23 марта 2018 года  18.00

 

Концерт посвященный поэзии Вероники Тушновой и Юлии Друниной, при участии струнного ансамбля El Classic. Детская театральная-студия "ЭРМИТАЖик

МАУК «Театрально-концертный центр»

г. Тула, пр. Ленина, д.85Б

6+

Вход свободный

23 марта 2018 года 19.00

 

Антикафе "Театральный дворик"

Фотовечеринка «Венецианский карнавал»

МАУК «Театрально-концертный центр»

г. Тула, пр. Ленина, д.85Б

6+

900р.

23 марта 2018 года 20.00

Антикафе "Театральный дворик"

фолк-вечеринка "День Святого Патрика" с фолк-проектом LaVerden

МАУК «Театрально-концертный центр»

г. Тула, пр. Ленина, д.85Б

6+

250р.

23 марта

2018 года

20.00

Алгоритм: Андрей Алгоритмик

Лекция и диджей-сет основателя площадки Pluton

Культурный центр «Типография»

6+

300р.

24 марта

2018 года

20.00

Алгоритм: Валерий Алахов

Лекция и лайв-сет основателя легендарного дуэта «Новые композиторы»

Культурный центр «Типография»

16+

300р.

27 марта 

2018 года

11.00

Городской фестиваль танца

ГУК ТО «Тульская областная филармония им. Михайловского»

г. Тула, проспект Ленина

 д. 51

16+

Вход

свободный

28 марта

 2018 года

11.00

 

I открытый городской конкурс «Здесь музыка берёт начало»

МБУДО «Детская школа искусств им. Галынина

г. Тула,  ул. Первомайская д.26

6+

Вход свободный

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:14 +1
Другие статьи по темам
Событие
неделя культурыафиша
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском магазине «Пятерочка» нашли 13 кг просрочки
В тульском магазине «Пятерочка» нашли 13 кг просрочки
В Тульской области школьник умер от гриппа
В Тульской области школьник умер от гриппа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.