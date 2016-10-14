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Dark Secret Love (Tribute To Metallica)

Dark Secret Love (Tribute To Metallica)

Московская группа Dark Secret Love была основана в августе 2002 г. После года совместных репетиций группа успешно дебютировала на презентации журнала Rock Oracle с кавер-сетом группы Slayer.

В период 2003—2005 гг. Группа ведет активную концертную деятельность, играя каверы на песни групп Slayer, Metallica, Sepultura, Megadeth, HIM, 69 Eyes, Paradise Lost и др. Благодаря столь разнообразному репертуару и высокому мастерству исполнения Dark Secret Love завоевывают как любовь поклонников готик-рока и лав-метала, так и уважение сторонников более тяжелых музыкальных стилей. В архиве группы выступления на одной сцене с такими известными финскими музыкальными коллективами как Charon, Fragile Hollow, To/Die/For и Reflexion, в том числе и незабываемые джэмы с Juha-Pekka Leppaluoto (Charon) и Jape Peratalo (To/Die/for). Помимо выступлений в Москве и Санкт-Петербурге группа отыграла ряд концертов в Туле, Тольятти, Ярославле, Тюмени, Твери, Северодвинске, Архангельске, Вологде и других городах России.

В 2005 году наряду с концертной деятельностью группа начинает сочинять собственный материал и записывает 3-песенное демо.

Осенью 2007 года в финской «Astia-Studio» под руководством знаменитого Anssi Kippo (Children Of Bodom, Terasbetoni, Norther, To/Die/For, Entwine, Hanna Pakarinen) Dark Secret Love записывают дебютный одноименный альбом. Спустя год диск выходит на MetalAgen, и в октябре 2008 года на сцене московского клуба «Релакс» состоялась долгожданная презентация.

Вход — свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
19 мая 2017, пятница
22:00
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