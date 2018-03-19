День Святого Патрика
Антикафе «Театральный дворик» приглашает на долгожданную фолк-вечеринку в честь Дня Святого Патрика.
В программе концерт невероятного фолк-проекта LaVerden, мастер-класс по ирландским танцам от группы «Вересковый мёд», горячий глинтвейн, который согреет вас мартовским вечером
Первый бокал глинтвейна для всех посетителей бесплатно
Гостей ждут уморительные конкурсы, подробности о которых лучше узнать на месте!
Стоимость: 250Р. и 400Р. для пришедших парой.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
23 марта 2018, пятница
20:00