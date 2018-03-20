Алгоритм: Андрей Алгоритмик

Новый формат отдыха. В начале вас ждёт увлекательная лекция о том, как менялась клубная жизнь за последние 10 лет, затем погрузимся в уже привычный поток грувов и непринужденных телодвижений.

В программе: лекция об изменении современной культуры за последние 10 лет, all-night вечеринка из микса хип-хопа, африканских грувов, хауса и лоу-фай.

Андрей Алгоритмик — основатель того места, где Пасош играет диджей-сеты, а локальные коллективы «новой волны» играют на одной сцене с музыкантами из Европы. Музыкант поделится своим опытом и раскроет секрет того, как ему удалось сделать успешным не только проект Powerhouse Moscow, но и культурный хаб Pluton, который открылся совсем недавно, но уже завоевал любовь многих.