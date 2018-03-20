Алгоритм: Андрей Алгоритмик
Новый формат отдыха. В начале вас ждёт увлекательная лекция о том, как менялась клубная жизнь за последние 10 лет, затем погрузимся в уже привычный поток грувов и непринужденных телодвижений.
В программе: лекция об изменении современной культуры за последние 10 лет, all-night вечеринка из микса хип-хопа, африканских грувов, хауса и лоу-фай.
Андрей Алгоритмик — основатель того места, где Пасош играет диджей-сеты, а локальные коллективы «новой волны» играют на одной сцене с музыкантами из Европы. Музыкант поделится своим опытом и раскроет секрет того, как ему удалось сделать успешным не только проект Powerhouse Moscow, но и культурный хаб Pluton, который открылся совсем недавно, но уже завоевал любовь многих.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 марта 2018, пятница
20:00