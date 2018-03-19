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Фестиваль проводится в акватории реки Воронка (пляж) в районе Подгородних дач. Участники будут соревноваться в ловле рыбы со льда.
К участию в фестивале допускаются мужчины и женщины с 18 лет, дети до 18 лет в сопровождении родителей или доверенных лиц старше 18 лет.
Соревнования проводятся в личном зачете.
Участникам необходимо при себе иметь страховой медицинский полис, оригинал удостоверения подтверждающего личность (паспорт, свидетельство о рождении)
Регистрация и подробности на официальном сайте
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Косая Гора
25 марта 2018, воскресенье
10:00