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Всемирный день поэзии

Всемирный день поэзии

Международный поэтический фестиваль был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и проходит в 7 странах. Последние три года фестиваль проводится в российских городах, в этом году к празднованию присоединится и Тула.

По правилам конкурса участники должны прислать свое лучшее стихотворение на vsempoezii.ru, а оценивать их будет Единое Жюри, в составе которого такие маэстро слова, как Диана Арбенина, Екатерина Гопенко, Сергей и Михаил Богдасаровы, Умка и др. Первые 10 участников из Тулы получат награды в соответствии с рейтингом Фестивальной таблицы.

На торжественном гала-концерте выступят представители Золотой Сотни Фестиваля, лауреаты конкурса из тульской области и специальные гости, отобранные кураторским комьюнити.

Вход свободный.

 

 
Где и когда?
Тульский Кремль, музей
21 марта 2018, среда
18:00
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