Тихоокеанский рубеж 2
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 22.03.2018
Режиссер:
Стивен С. ДеНайт
Актеры:
Адриа Архона, Скотт Иствуд, Цзин Тянь, Чарли Дэй, Джон Бойега, Берн Горман, Ринко Кикути, Ник Е. Тарабэй, Дастин Клер, Леви Миден
Жанр:
фантастика, экшен
Продолжительноcть:
110 мин
После событий первого фильма прошли годы, за это время успел вырасти сын маршала Пентекоста. Егери перестали быть чем-то экстраординарным и превратились в бытовое явление. В этот момент открывается новый разрыв между измерениями, и оттуда начинают лезть Кайдзу невиданных категорий.
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3D 13:35
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|Синема Стар
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3D 20:20
3D 22:50
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3D 13:40
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3D 21:25
|Алмаз Синема
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3D 12:20
3D 16:10
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|ДКЖкино
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3D 13:35
3D 17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
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3D 18:25
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|Киносити
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3D 16:30
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3D 18:45
19:30
3D 21:00
21:50
3D 23:15
00:10
01:45
|Октябрь
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3D 16:25
3D 18:35
19:30
21:40
3D 23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 10:20
11:10
12:00
3D 12:45
13:35
14:25
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|Азот (Новомосковск)
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3D 13:40
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|ДКЖкино
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3D 17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
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|Киносити
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21:50
3D 23:15
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|Октябрь
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3D 16:25
3D 18:35
19:30
21:40
3D 23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 10:20
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12:00
3D 12:45
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|ДКЖкино
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3D 17:50
|Киносити
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|Октябрь
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3D 23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Синема Стар
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3D 10:40
3D 15:30
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3D 22:50
27 марта, вторник
|Азот (Новомосковск)
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3D 13:40
3D 19:25
3D 21:25
|Алмаз Синема
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3D 21:00
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|Октябрь
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3D 16:25
3D 18:35
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3D 23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Синема Стар
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3D 10:40
3D 15:30
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28 марта, среда
|Азот (Новомосковск)
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3D 13:40
3D 19:25
3D 21:25
|Алмаз Синема
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|ДКЖкино
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3D 17:00
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3D 18:35
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Синема Стар
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3D 15:30
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29 марта, четверг
|Киносити
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