Тихоокеанский рубеж 2

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 22.03.2018

Режиссер: Стивен С. ДеНайт

Актеры: Адриа Архона, Скотт Иствуд, Цзин Тянь, Чарли Дэй, Джон Бойега, Берн Горман, Ринко Кикути, Ник Е. Тарабэй, Дастин Клер, Леви Миден

Жанр: фантастика, экшен

Продолжительноcть: 110 мин

После событий первого фильма прошли годы, за это время успел вырасти сын маршала Пентекоста. Егери перестали быть чем-то экстраординарным и превратились в бытовое явление. В этот момент открывается новый разрыв между измерениями, и оттуда начинают лезть Кайдзу невиданных категорий.