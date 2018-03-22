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Тихоокеанский рубеж 2

Тихоокеанский рубеж 2

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.03.2018
 
Режиссер:
Стивен С. ДеНайт
  
Актеры:
Адриа Архона, Скотт Иствуд, Цзин Тянь, Чарли Дэй, Джон Бойега, Берн Горман, Ринко Кикути, Ник Е. Тарабэй, Дастин Клер, Леви Миден
  
Жанр:
фантастика, экшен
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

 

После событий первого фильма прошли годы, за это время успел вырасти сын маршала Пентекоста. Егери перестали быть чем-то экстраординарным и превратились в бытовое явление. В этот момент открывается новый разрыв между измерениями, и оттуда начинают лезть Кайдзу невиданных категорий.

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19:30 Киносити
20:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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20:30 3D Алмаз Синема
20:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Киносити
21:25 3D Азот (Новомосковск)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Октябрь
21:50 Киносити
21:55 Иллизиум (Новомосковск)
22:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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23:15 3D Киносити
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25 марта, воскресенье
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10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
10:40 3D Синема Стар
11:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:20 3D Алмаз Синема
12:40 Киносити
12:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 3D ДКЖкино
13:40 3D Азот (Новомосковск)
13:55 Иллизиум (Новомосковск)
14:15 3D Киносити
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Синема Стар
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Алмаз Синема
16:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:25 3D Октябрь
16:30 3D Киносити
16:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Киносити
17:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 3D ДКЖкино
18:20 Алмаз Синема
18:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Октябрь
18:45 3D Киносити
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 3D Азот (Новомосковск)
19:30 Октябрь
19:30 Киносити
20:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:30 3D Алмаз Синема
20:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Киносити
21:25 3D Азот (Новомосковск)
21:40 Октябрь
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
21:55 Иллизиум (Новомосковск)
22:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:45 Алмаз Синема
22:50 3D Синема Стар
23:05 3D Октябрь
23:15 3D Киносити
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
01:45 Киносити
26 марта, понедельник
10:10 Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
10:40 3D Синема Стар
11:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Алмаз Синема
12:40 Киносити
12:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 3D ДКЖкино
13:40 3D Азот (Новомосковск)
14:15 3D Киносити
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Синема Стар
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Алмаз Синема
16:25 3D Октябрь
16:30 3D Киносити
16:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Киносити
17:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 3D ДКЖкино
18:20 Алмаз Синема
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Октябрь
18:45 3D Киносити
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 3D Азот (Новомосковск)
19:30 Октябрь
19:30 Киносити
20:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:30 3D Алмаз Синема
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Киносити
21:25 3D Азот (Новомосковск)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Октябрь
21:50 Киносити
22:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Алмаз Синема
22:50 3D Синема Стар
23:05 3D Октябрь
23:15 3D Киносити
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
27 марта, вторник
10:10 Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
10:40 3D Синема Стар
11:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Алмаз Синема
12:40 Киносити
12:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 3D ДКЖкино
13:40 3D Азот (Новомосковск)
14:15 3D Киносити
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Синема Стар
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Алмаз Синема
16:25 3D Октябрь
16:30 3D Киносити
16:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Киносити
17:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 3D ДКЖкино
18:20 Алмаз Синема
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Октябрь
18:45 3D Киносити
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 3D Азот (Новомосковск)
19:30 Октябрь
19:30 Киносити
20:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:30 3D Алмаз Синема
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Киносити
21:25 3D Азот (Новомосковск)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Октябрь
21:50 Киносити
22:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Алмаз Синема
22:50 3D Синема Стар
23:05 3D Октябрь
23:15 3D Киносити
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
28 марта, среда
10:10 Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
10:40 3D Синема Стар
11:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Алмаз Синема
12:40 Киносити
12:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 3D ДКЖкино
13:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Азот (Новомосковск)
14:15 3D Киносити
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Синема Стар
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Алмаз Синема
16:25 3D Октябрь
16:30 3D Киносити
16:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 3D ДКЖкино
17:15 Киносити
17:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Алмаз Синема
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Октябрь
18:45 3D Киносити
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 3D Азот (Новомосковск)
19:30 Октябрь
19:30 Киносити
20:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:30 3D Алмаз Синема
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Киносити
21:25 3D Азот (Новомосковск)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Октябрь
21:50 Киносити
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23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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