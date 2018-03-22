Кролик Питер

Страна: Великобритания, Австралия, США, 2018

Премьера: в РФ 22.03.2018

Режиссер: Уилл Глак

Актеры: Донал Глисон, Роуз Бирн, Дэйзи Ридли, Марго Робби, Элизабет Дебики, Сэм Нил, Джеймс Корден, Сиа, Терениа Эдвардс

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 95 мин

Экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрис Поттер о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.