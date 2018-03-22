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Кролик Питер

Кролик Питер

Страна:
Великобритания, Австралия, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.03.2018
 
Режиссер:
Уилл Глак
  
Актеры:
Донал Глисон, Роуз Бирн, Дэйзи Ридли, Марго Робби, Элизабет Дебики, Сэм Нил, Джеймс Корден, Сиа, Терениа Эдвардс
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

 

Экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрис Поттер о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

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10:10 Киносити
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10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Октябрь
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12:10 Киносити
12:25 Синема Стар
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:35 Алмаз Синема
14:10 Киносити
14:25 Иллизиум (Новомосковск)
14:30 Октябрь
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15:25 Алмаз Синема
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:05 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 Синема Стар
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:45 Азот (Новомосковск)
17:50 Иллизиум (Новомосковск)
18:05 Киносити
19:05 Алмаз Синема
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Иллизиум (Новомосковск)
20:00 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 Алмаз Синема
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Завтра
09:00 Октябрь
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:20 Азот (Новомосковск)
10:20 Синема Стар
10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Октябрь
12:00 Азот (Новомосковск)
12:05 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Киносити
12:25 Синема Стар
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:35 Алмаз Синема
14:10 Киносити
14:25 Иллизиум (Новомосковск)
14:30 Октябрь
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Алмаз Синема
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:05 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 Синема Стар
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:45 Азот (Новомосковск)
17:50 Иллизиум (Новомосковск)
18:05 Киносити
19:05 Алмаз Синема
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Иллизиум (Новомосковск)
20:00 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 Алмаз Синема
21:55 Киносити
25 марта, воскресенье
09:00 Октябрь
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:20 Азот (Новомосковск)
10:20 Синема Стар
10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Октябрь
12:00 Азот (Новомосковск)
12:05 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Киносити
12:25 Синема Стар
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Октябрь
13:35 Алмаз Синема
14:10 Киносити
14:25 Иллизиум (Новомосковск)
14:30 Октябрь
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Алмаз Синема
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:05 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 Синема Стар
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:45 Азот (Новомосковск)
17:50 Иллизиум (Новомосковск)
18:05 Киносити
19:05 Алмаз Синема
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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20:00 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 Алмаз Синема
21:55 Киносити
26 марта, понедельник
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10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:20 Азот (Новомосковск)
10:20 Синема Стар
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Октябрь
12:00 Азот (Новомосковск)
12:10 Киносити
12:25 Синема Стар
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Октябрь
13:35 Алмаз Синема
14:10 Киносити
14:30 Октябрь
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Алмаз Синема
16:05 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 Синема Стар
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:45 Азот (Новомосковск)
18:05 Киносити
19:05 Алмаз Синема
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 Алмаз Синема
21:55 Киносити
27 марта, вторник
09:00 Октябрь
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
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10:20 Синема Стар
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Октябрь
12:00 Азот (Новомосковск)
12:10 Киносити
12:25 Синема Стар
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Октябрь
13:35 Алмаз Синема
14:10 Киносити
14:30 Октябрь
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Алмаз Синема
16:05 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 Синема Стар
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:45 Азот (Новомосковск)
18:05 Киносити
19:05 Алмаз Синема
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 Алмаз Синема
21:55 Киносити
28 марта, среда
09:00 Октябрь
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:20 Азот (Новомосковск)
10:20 Синема Стар
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Октябрь
12:00 Азот (Новомосковск)
12:10 Киносити
12:25 Синема Стар
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Октябрь
13:35 Алмаз Синема
14:10 Киносити
14:30 Октябрь
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Алмаз Синема
16:05 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 Синема Стар
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:45 Азот (Новомосковск)
18:05 Киносити
19:05 Алмаз Синема
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 Алмаз Синема
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