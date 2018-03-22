Кролик Питер
Страна:
Великобритания, Австралия, США, 2018
Премьера:
в РФ 22.03.2018
Режиссер:
Уилл Глак
Актеры:
Донал Глисон, Роуз Бирн, Дэйзи Ридли, Марго Робби, Элизабет Дебики, Сэм Нил, Джеймс Корден, Сиа, Терениа Эдвардс
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
95 мин
Экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрис Поттер о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.
Сегодня
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:20
|Азот (Новомосковск)
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Октябрь
|12:00
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:10
|Киносити
|12:25
|Синема Стар
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Октябрь
|13:35
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|14:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:30
|Октябрь
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Алмаз Синема
|16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:05
|Киносити
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:50
|Синема Стар
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:45
|Азот (Новомосковск)
|17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:05
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
Завтра
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:20
|Азот (Новомосковск)
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Октябрь
|12:00
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:10
|Киносити
|12:25
|Синема Стар
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Октябрь
|13:35
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|14:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:30
|Октябрь
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Алмаз Синема
|16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:05
|Киносити
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:50
|Синема Стар
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:45
|Азот (Новомосковск)
|17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:05
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
25 марта, воскресенье
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:20
|Азот (Новомосковск)
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Октябрь
|12:00
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:10
|Киносити
|12:25
|Синема Стар
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Октябрь
|13:35
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|14:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:30
|Октябрь
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Алмаз Синема
|16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:05
|Киносити
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:50
|Синема Стар
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:45
|Азот (Новомосковск)
|17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:05
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
26 марта, понедельник
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:20
|Азот (Новомосковск)
|10:20
|Синема Стар
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Октябрь
|12:00
|Азот (Новомосковск)
|12:10
|Киносити
|12:25
|Синема Стар
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Октябрь
|13:35
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|14:30
|Октябрь
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Алмаз Синема
|16:05
|Киносити
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:50
|Синема Стар
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:45
|Азот (Новомосковск)
|18:05
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
27 марта, вторник
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:20
|Азот (Новомосковск)
|10:20
|Синема Стар
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Октябрь
|12:00
|Азот (Новомосковск)
|12:10
|Киносити
|12:25
|Синема Стар
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Октябрь
|13:35
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|14:30
|Октябрь
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Алмаз Синема
|16:05
|Киносити
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:50
|Синема Стар
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:45
|Азот (Новомосковск)
|18:05
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
28 марта, среда
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:20
|Азот (Новомосковск)
|10:20
|Синема Стар
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Октябрь
|12:00
|Азот (Новомосковск)
|12:10
|Киносити
|12:25
|Синема Стар
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Октябрь
|13:35
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|14:30
|Октябрь
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Алмаз Синема
|16:05
|Киносити
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:50
|Синема Стар
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Алмаз Синема
|17:45
|Азот (Новомосковск)
|18:05
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
10:20
12:00
17:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:35
15:25
17:15
19:05
20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
12:05
14:25
16:00
17:50
20:00
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
16:05
18:05
20:00
21:55
|Октябрь
|
09:00
11:30
13:30
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:55
15:00
16:10
17:05
19:10
20:10
|Синема Стар
|
10:20
12:25
16:50
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
10:20
12:00
17:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:35
15:25
17:15
19:05
20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
12:05
14:25
16:00
17:50
20:00
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
16:05
18:05
20:00
21:55
|Октябрь
|
09:00
11:30
13:30
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:55
15:00
16:10
17:05
19:10
20:10
|Синема Стар
|
10:20
12:25
16:50
25 марта, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
10:20
12:00
17:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:35
15:25
17:15
19:05
20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
12:05
14:25
16:00
17:50
20:00
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
16:05
18:05
20:00
21:55
|Октябрь
|
09:00
11:30
13:30
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:55
15:00
16:10
17:05
19:10
20:10
|Синема Стар
|
10:20
12:25
16:50
26 марта, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
10:20
12:00
17:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:35
15:25
17:15
19:05
20:55
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
16:05
18:05
20:00
21:55
|Октябрь
|
09:00
11:30
13:30
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:55
15:00
16:10
17:05
19:10
20:10
|Синема Стар
|
10:20
12:25
16:50
27 марта, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
10:20
12:00
17:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:35
15:25
17:15
19:05
20:55
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
16:05
18:05
20:00
21:55
|Октябрь
|
09:00
11:30
13:30
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:55
15:00
16:10
17:05
19:10
20:10
|Синема Стар
|
10:20
12:25
16:50
28 марта, среда
|Азот (Новомосковск)
|
10:20
12:00
17:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:35
15:25
17:15
19:05
20:55
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
16:05
18:05
20:00
21:55
|Октябрь
|
09:00
11:30
13:30
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:55
15:00
16:10
17:05
19:10
20:10
|Синема Стар
|
10:20
12:25
16:50