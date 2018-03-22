Чемпионат по киберспорту: гранд-финал

24 и 25 марта пройдут игры гранд-финала чемпионата по киберспорту. Участники будут состязаться четырёх известных компьютерных играх.

с 24 марта начнут свою работу интерактивные зоны организованные партнёрами чемпионата:

* Зона MSI с мощными компьютерами, на которых сможет поиграть в популярные игры любой желающий

* Танковые бои на радиоуправлении от Ростелеком

* Зона виртуальной реальности

* Робофутбол

* Чемпионат по киберфутболу

* Конкурс косплея (пройдет 25 марта между раундами финала по Dota2)