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Чемпионат по киберспорту: гранд-финал

Чемпионат по киберспорту: гранд-финал

24 и 25 марта пройдут игры гранд-финала чемпионата по киберспорту.  Участники будут состязаться четырёх известных компьютерных играх.

с 24 марта начнут свою работу интерактивные зоны организованные партнёрами чемпионата:

* Зона MSI с мощными компьютерами, на которых сможет поиграть в популярные игры любой желающий 
* Танковые бои на радиоуправлении от Ростелеком 
* Зона виртуальной реальности 
* Робофутбол 
* Чемпионат по киберфутболу 
* Конкурс косплея (пройдет 25 марта между раундами финала по Dota2) 

 

Где и когда?
Макси, торгово-развлекательный центр
24 марта 2018, суббота
11:00
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25 марта 2018, воскресенье
14:00
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