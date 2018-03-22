Чемпионат по киберспорту: гранд-финал
24 и 25 марта пройдут игры гранд-финала чемпионата по киберспорту. Участники будут состязаться четырёх известных компьютерных играх.
с 24 марта начнут свою работу интерактивные зоны организованные партнёрами чемпионата:
* Зона MSI с мощными компьютерами, на которых сможет поиграть в популярные игры любой желающий
* Танковые бои на радиоуправлении от Ростелеком
* Зона виртуальной реальности
* Робофутбол
* Чемпионат по киберфутболу
* Конкурс косплея (пройдет 25 марта между раундами финала по Dota2)
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
24 марта 2018, суббота
11:00
25 марта 2018, воскресенье
14:00