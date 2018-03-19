Группа «Сколот» по праву именуется одной из лучших фолк-роковых команд России. Творчество группы охватывает большой период отечественной истории. Репертуар коллектива весьма разнообразен — от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов.



В рамках мартовского тура в честь 13-летия группы «Сколот» группа приедет в Тулу с большой концертной программой. В нее войдут новые песни и старые добрые композиции.



На концерте состоится презентация нового студийного альбома «Когда мы вернемся домой!»

Стоимость: 400Р.