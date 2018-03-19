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Сколот

Сколот

Группа «Сколот» по праву именуется одной из лучших фолк-роковых команд России. Творчество группы охватывает большой период отечественной истории. Репертуар коллектива весьма разнообразен — от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов.

В рамках мартовского тура в честь 13-летия группы «Сколот» группа приедет в Тулу с большой концертной программой. В нее войдут новые песни и старые добрые композиции.

На концерте состоится презентация нового студийного альбома «Когда мы вернемся домой!»

Стоимость: 400Р.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 марта 2018, воскресенье
19:00
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