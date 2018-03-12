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Звёздный час (одолжите тенора)

Звёздный час (одолжите тенора)

Мичуринский Драматический Театр в рамках гастрольного тура привёз на тульскую сцену жемчужину своей коллекции: постановку «Звёздный час (одолжите тенора)».

Это настоящая комедия положений из жизни богемных американцев прошлого века. Спектакль привлечет любителей сценического искусства своими остроумными диалогами и смешными ситуациями, в которые то и дело попадает молодой певец Макс. Его никто не принимает всерьез — ни любимая девушка, ни ее отец-продюсер. И только с приездом знаменитого тенора Тито Мерелли жизнь главного героя делает крутой вираж.

Спектакль — пример неподдельного зрительского счастья. Пьеса «Звездный час» была лауреатом многих премий, с успехом шла на Бродвее и заслужила признание Ассоциации нью-йоркских критиков.

Стоимость: от 300Р.

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
25 марта 2018, воскресенье
18:00
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