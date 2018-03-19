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Золотые шедевры классики

Золотые шедевры классики

Артисты фонда «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представят гала-концерт «Золотые шедевры классики».

В программе выступления арии и сцены из опер и оперетт, романсы и популярные русские народные и неаполитанские песни, которые и в наш век технического прогресса и высоких скоростей, по-прежнему глубоко трогают сердца своим мелодизмом и изысканностью форм и содержания…

В концерте примут участие Оксана Лесничая (сопрано), Лариса Андреева (меццо-сопрано), Андрей Бреус (баритон), Концертмейстер — главный концертмейстер Фонда «Таланты мира» Станислав Серебрянников.

Концерт позволит зрителям на время погрузиться в другую временную и музыкальную эпоху. По словам организаторов, вдохнуть полной грудью воздух, напоенный любовью и радостью.

Стоимость: 500−1200Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
24 марта 2018, суббота
17:00
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