Чёрный вторник
«Чёрный вторник» — это ребята из Иваново, которые задались целью создать трибьют-проект на легендарную группу «Сектор Газа».
На этот раз колхозный рок-н-ролл «Сектора Газа», который все больше сливается с народным творчеством, в исполнении полноценного рок-состава впервые прозвучит в Тульском клубе «М2».
Кстати, ребята из «Черного вторника» поддерживают знакомство с родственниками Юрия Хоя и участниками оригинального «Сектора».
Билеты от 300 Р.
Точки продаж билетов:
- Магазин «Безумный Мир»
- Музыкальный магазин «Второй Этаж»
- Магазин «Рок-атрибутика»
- Магазин «Фокстрот»
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 марта 2018, пятница
19:00