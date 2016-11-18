«Чёрный вторник» — это ребята из Иваново, которые задались целью создать трибьют-проект на легендарную группу «Сектор Газа».

На этот раз колхозный рок-н-ролл «Сектора Газа», который все больше сливается с народным творчеством, в исполнении полноценного рок-состава впервые прозвучит в Тульском клубе «М2».

Кстати, ребята из «Черного вторника» поддерживают знакомство с родственниками Юрия Хоя и участниками оригинального «Сектора».

Билеты от 300 Р.

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