На кого пойти учиться тульским выпускникам?

фото Дмитрия Дзюбина.

Какие рабочие специальности актуальны сейчас и какие будут востребованы через десять лет? Слово – министрам!

Промышленный сектор в экономике региона занимает львиную долю и с каждым годом только укрепляет свои позиции. Открываются новые предприятия, расширяются производства, вслед за которыми появляются дополнительные рабочие места.

Мы узнали у министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, где и как готовят специалистов для предприятий региона и какие профессии ценятся в отрасли.

Дмитрий Ломовцев – В последнее время почти в два раза выросло количество желающих поступить в техникумы и вузы на рабочие специальности. Есть примеры, когда человек, получив юридическое образование, идет к станку и работает, потому что понимает, что зарплата и уровень жизни будут достойными.

– В последнее время часто говорится о дуальной системе обучения. Что она из себя представляет?

– Лучшей системой дуального образования была советская: когда выпускник был обязан пять лет отработать по специальности. Из-за отмены этой системы мы потеряли в 90-е годы несколько поколений специалистов.

Возрождение дуального обучения началось с заключения трехсторонних соглашений между правительством региона, учебными заведениями и предприятиями. Сейчас подписано шесть таких документов. Общее количество участников уже более 120. «Щекиноазот» был одним из первых, кто начал возрождать дуальное обучение. Особое значение имеет учебный центр «Туламашзавода», который обучает не только сотрудников для предприятия, но и студентов. Аналогичная работа ведется в химической отрасли. Алексинский химический и Щекинский политехнический колледжи работают с профильными предприятиями: «Щекиноазот», Алексинский химический комбинат, Узловский ОАО «Пластик». Они активно заказывают специалистов в этих учебных центрах. Также учебный центр имеет Новомосковский

«НАК-Азот», он готовит специалистов как для группы компаний «Еврохим», так и для отраслевых предприятий.

– Какие еще есть формы взаимодействия между предприятиями и учебными заведениями?

– Сегодня есть студенты, за обучение которых промышленные предприятия платят ведущим физико-техническим вузам. В частности, АО «КБП» финансирует обучение туляков в Московском физтехе, и они после окончания обучения отправляются на работу на предприятие. Для участия в такой программе абитуриенты должны иметь в обязательном порядке высокие результаты ЕГЭ, участвовать в олимпиадах и заниматься наукой.

– На какие предприятия требуются специалисты?

– У нас серьезная задача по укомплектованию кадрами нового производства «Тулачермет Сталь». В этом году на нем будет создано около 1200 рабочих мест, набрано примерно около 500 человек, в этот проект привлекаются ведущие металлурги страны.

– Какие специальности сейчас в дефиците и какие будут востребованы, например, через 10 лет?

– Дефицит есть по многим направлениям. На мой взгляд, количество специалистов по металлообработке недостаточно – необходимо увеличить количество токарей, фрезеровщиков, слесарей. Предприятия формируют устойчивый заказ на эти специальности. Самое главное, что зарплата достойная. Я думаю, что примерно в 1,5 раза спрос превышает предложение.

Современных конструкторов сейчас недостаточно. Такие специальности наиболее высоко оплачиваются. Есть четкое понимание, что спрос превышает предложение и еще долго будет превышать в IT-сфере. У нас есть многие IT-компании, которые работают в том числе и с зарубежными компаниями, они готовы расширяться, но нет хороших специалистов.

Поскольку мы активно занимаемся проектом «Композитная долина», то еще долгое время будет спрос на композитчиков. Профильная кафедра сейчас создается при Новомосковском филиале РХТУ. Нам нужны инженеры-композитчики, которые умеют на основе композитных материалов конструировать сложные детали. Хороший конструктор всегда востребован.

– Какими должны быть работники промышленных предприятий сегодня?

– Основной тренд взят на повышение производительности труда. Современный специалист должен уметь управлять сразу несколькими станками, а для этого владеть техническими знаниями, знать законы 3D-моделирования, разбираться в сопротивлении материалов, уметь читать чертежи, работать с компьютерной документацией, причем не только на русском, но и на иностранных языках.