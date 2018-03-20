VII Тульский Чемпионат Лиги Профессионалов Восточного танца
24-25 марта состоится VII Тульский Чемпионат Лиги Профессионалов Восточного танца.
В рамках чемпионата участница будут соревноваться два насыщенных конкурсных дня.
Будут работать мастер-классы звездных педагогов.
А завершится чемпионат зрелищным гала-шоу Восточного Танца, в программе которого участвуют артисты из Тулы, Москвы, Астаны, Курска, Брянска, Воронежа, Уфы и множества других городов.
Классика, шоу беллиданс, фольклор восточных стран!!! Окунитесь в магию востока
Справки по телефону: 8(910) 559-85-24
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
24 марта 2018, суббота
20:00