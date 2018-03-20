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VII Тульский Чемпионат Лиги Профессионалов Восточного танца

VII Тульский Чемпионат Лиги Профессионалов Восточного танца

24-25 марта состоится VII Тульский Чемпионат Лиги Профессионалов Восточного танца.

В рамках чемпионата участница будут соревноваться два насыщенных конкурсных дня.

Будут работать мастер-классы звездных педагогов.

А завершится чемпионат зрелищным гала-шоу Восточного Танца, в программе которого  участвуют артисты из Тулы, Москвы, Астаны, Курска, Брянска, Воронежа, Уфы и множества других городов. 

Классика, шоу беллиданс, фольклор восточных стран!!!  Окунитесь в магию востока

Справки по телефону: 8(910) 559-85-24

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
24 марта 2018, суббота
20:00
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