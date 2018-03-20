Алгоритм: Валерий Алахов

Валерий Алахов — музыкант группы Новые Композиторы, основатель отечественного сэмплирования, которого называют «русскими KLF».

Валерий Алахов расскажет о творческом пути группы. Творческий метод Новых Композиторов для конца 1980х — начала 1990х в каком-то смысле можно назвать «сэмплированием вручную». Они записывали радио- и телепрограммы, выбирали материал и с помощью микшерского пульта сводили на магнитофон. В результате получались оригинальные музыкальные коллажи и загадочные композиции, предвосхитившие возникновение транса, эмбиента, неодиско и прочих музыкальных стилей.

Лекция будет сопровождаться показом документальных видеоматериалов и видеоарт инсталяцией художника Томаса Лисла из альбома «Именно сегодня» 1989 года. Также будет представлено концептуальное видео эпохи клуба «Научная Фантастика» 1987 года с раскрашенными фломастерами пленками из научных фильмов 80-х.

Продолжится лекция танцами под live сет и музыкальным сет от Максима Кондрашова.