Азбука искусств: мастер класс по декупажу

Французское слово «декупаж» (découpage) в переводе на русский язык значит «вырезать».

Техника представляет собой аппликацию, выполняемую практически на любой поверхности: пластике, дереве, стекле, ткани или металле. Как вид искусства декупаж впервые был упомянут в конце XV века в Германии, к середине XIX столетия стал массовым увлечением в европейских странах, а в начале XXI века появился и в России.

На занятии в рамках «Азбуки искусств» вы познакомитесь с историей и особенностями данной техники и создадите своё собственное панно с использованием сухих трав.

Стоимость: дети- 60Р., взрослые - 150Р.