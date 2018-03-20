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Азбука искусств: мастер класс по декупажу

Азбука искусств: мастер класс по декупажу

Французское слово «декупаж» (découpage) в переводе на русский язык значит «вырезать».

Техника представляет собой аппликацию, выполняемую практически на любой поверхности: пластике, дереве, стекле, ткани или металле. Как вид искусства декупаж впервые был упомянут в конце XV века в Германии, к середине XIX столетия стал массовым увлечением в европейских странах, а в начале XXI века появился и в России.   

На занятии в рамках «Азбуки искусств» вы познакомитесь с историей и особенностями данной техники и создадите своё собственное панно с использованием сухих трав.  

Стоимость: дети- 60Р., взрослые - 150Р.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
24 марта 2018, суббота
14:00
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