Выходные в Туле: 22-24 июня

В программе выходных концерты напарника Хаски и легендарной группы «Маша и медведи» два грандиозных проекта ко дню рождения известных личностей в музыке, настоящее торжество авиатехники на двух фестивалях и открытие фестиваля искусств в Поленово. Также на экраны выходит продолжение саги о легендарном Оушене и его друзьях.

Фестивали

Где: Мясново, аэродром

Тула, ул. Чмутова, 162-а

Когда: 23 июня, суббота 13.00

Вход свободный, въезд и парковка — бесплатно

Вторая часть Чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации откроется зрелищным фестивалем «Тульское небо». Зрители увидят показательные выступления сверхлегких летательных аппаратов, планеристов и парашютистов. Также на территории фестиваля будут работать зоны казачьих забав, мастер-класс по стрельбе из лука и тир, кроме того зрителей ждут выступления музыальных коллективов и мини-цирка Crazy Show.

Где: Тула, аэропорт Клоково

Когда: 24 июня, воскресенье 11.00

Вход свободный



В воскресенье ежегодный шоу-фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья» состоится в 10-тый раз. В фестивале примут участие авиамоделисты из 27 городов страны. Зрителей ждет полномасштабное завораживающее авиашоу: полеты моделей самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями и с размахом крыльев более трех метров, воздушная акробатика, воздушный бой более двадцати моделей самолетов одновременно, парные полеты с применением пиротехники. Поддержит спортсменов выступление Вивы Скрипки, также для гостей будут работать интерактивные площадки с призами и подарками от партнеров фестиваля.

Где: Венёв

площадь возле КРЦ Рандеву

Когда: 23 июня, суббота 17.00

Вход свободный



В субботу состоится III этап фестиваля уличного спорта и искусства, который в этом году расширил свою программу и проходит в 7 городах нашего региона. По традиции, участники представляют основные направления субкультуры улиц: уличные танцы, паркур, воркаут, экстрим, граффити. Гости увидят выступления участников тура, конкурсы и мастер-классы по различным направлениям уличного спорта, яркие и шокирующие произведения уличных художников.

Где: Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Когда 22−24 июня, пятница-воскресенье (до 14 июля)

Где: Центр детского творчества

Страхово, Заокский р-н, с. Страхово

Когда: 24 июня, воскресенье с 12.00 (до 11 июля)







В четверг в музее -заповеднике В. Д. Поленова открылся фестиваль искусств, посвященный итальянской культуре. На протяжение трех недель гости фестиваля смогут близко познакомиться с культурой Италии — увидеть фильмы итальянских режиссеров, концерты, редкие записи поэтов Серебряного века, лекции и мастер-классы. Первые мероприятия стартуют на этой неделе.

Концерты:

Где: Типография, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Когда: 22 июня, пятница, 20:00

Цена: 400 р.





В пятницу на сцене «Типографии» выступит восходящая звезда рэп-музыки BollywoodFM. Его треки очень похожи на творчество его напарника Хаски. Рэпера bollywoodFM прежде можно было услышать на прошлогоднем альбоме Хаски, в треке «Аллилуйя». Теперь он представляет свой дебютный альбом.

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Когда: 22 июня, пятница 20:00

Цена: 1000 р.





В пятницу на сцене Harat's pub выступит легендарная группа «Маша и медведи». Сейчас Маша Макарова и её команда переживают новый расцвет. Теперь у них есть то, чего частенько недостает молодым коллективам — абсолютная сыгранность, понимание друг друга с полувзгляда как в едином организме. Все повзрослели, стали глубже, уверенней и профессиональней. На концерте будут представлены новые песни и любимые всеми хиты.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава»

Тула, Каминского ул., д.24

Когда: 23 июня, суббота 20:00

Цена: 300 р.

В субботу московская инди-группа представит на концерте свой новый мини-альбом. Релиз под названием Melpomene посвящен человеческой драме и объединяет в себе несколько тем: про вечную связку зависимостей от человека и зависимостей человека и содержит ответ на вопрос, заданный певицей Шэр в волшебные восьмидесятые: Do you believe in life after love?

Где: Ирландец, паб

Тула, улица Вильямса, 14

Когда: 22 июня, пятница 20.00

Заказ столиков по телефону: 57−01−08





В пятницу приходите на большой концерт, посвящённый Дню Рождения Виктора Цоя! На концерте прозвучат хорошо известные всем песни группы «Кино» в различных аранжировках, которые вживую исполнят тульские рок-музыканты.

Где: Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Когда: 24 июня, воскресенье 18:00

Цена: 600 р.





В воскресенье состоится концерт к 340-летнему дню рождения знаменитого итальянского композитора XVIII века. Концерт под названием «Рождение жанров сонаты и концерта» проходит в рамках фестиваля искусств «Образы Италии на берегах Оки». Выступает ансамбль Московского Дома музыки The Pocket Symphony.

Вечеринки:

Где: Типография,Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Когда: 21 июня, четверг 19:00

Цена: 700 р. 550 р. (только в myslo-кассе)







Сегодня состоится тематическая вечеринка от от Partytime24. В этот раз темой праздника станет диско 80−90 х годов. Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа: тематическая атмосфера, еда и напитки, танцы под хиты тех времен, концерт кавер-группы и подарки.

Где: Типография, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Когда: 23 июня, суббота 22:00

Вход свободный





В субботу в стенах Типографии состоится весьма экзотичная вечеринка. Вас ждет танцевальная музыка стран Азии от резидента Rob Roy Bar DJ Антона Колюпанова. Тульский диджей Антон Колюпанов известен своей симпатией к редким записям музыки народов мира.

Где: Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

Когда: 23 июня, суббота 20:00

Вход свободный

В субботу загородный комплекс «Долина X» приглашает на открытие сезона и предстанет в совершенно новом формате.

В честь этого события гостей ждет особая развлекательная программа. Весь вечер в ресторане будет играть живая музыка и караоке зал, где можно будет исполнять любимые песни совершенно бесплатно. Также вас ожидает яркое и вкусное барбекю-шоу (и шашлык от Салмана).

Театры

Где: Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Когда: 23 июня, суббота 17:00

Цена: 600 р.





В субботу в музее-заповеднике В.Д. Поленова в рамках фестиваля искусств состоится музыкальный спектакль. Оживёт старинная гравюра Неаполя и возникнет причудливый коллаж из оперных арий, дуэтов, неаполитанских песен, живописных полотен и литературных шедевров, которые, подобно мозаике, переплетутся в музыкальном спектакле.

Где: Тульский камерный драматический театр

Тула, улица Дзержинского, 8

Когда: 24 июня, воскресенье, 18:30

Цена: от 500 р.





В воскресенье состоится спектакль по одному из самых загадочных произведений А.С. Пушкина «Пиковая дама». Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…

Спорт:

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Когда: 23 июня, суббота 12:30

Вход свободный, коврик для занятий





В субботу в ЦПКиО им. Белоусова состоится Международный день йоги. Для посетителей будут работать 5 площадок с мастер-классами по йоге. Вести занятия будут известные тренеры и инструкторы по йоге города Тулы. Для юных посетителей будет работать детская, а в 14.50 состоится розыгрыш призов.

Где: Мясново, аэродром

Тула, ул. Чмутова, 162-а

Когда: 22-24 июня, пятница-воскресенье,09:00 (до 30.06)

Вход свободный





16 июня состоялось открытие Чемпионата России по моторным видам сверхлегкой авиации: мотопарпланы паралеты, дельталеты, самолеты, автожиры. Соревнования впервые проходят на территории тульской области. В полетах принимают участие спортсмены из 13 регионов страны. Полеты проходят ежедневно с утра и до вечера, после 18.00 гостей ждет особая программа из аэродромных зрелищных упражнений.

Лекции

Где: Типография, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Когда: 24 июня, воскресенье, 15:00

Цена: 700 р.





В воскресенье состоится лекция-спектакль политехнолога К. Собчак Станислава Белковского. Это мероприятие с успехом прошло в одном из московских музеев современного искусства в 2017 году и теперь, в обновленном формате, состоится в Туле. Станислав рассмотрит ключевые понятия политики современного общества и коснется определения «русская смерть». После перфоманса живое общение и ответы на ваши вопросы. Какими бы эти вопросы ни были.

Где: Типография, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Когда: 23 июня, суббота, 19:00

Цена: 300 р.





В субботу состоится лекция главного редактора ведущего российского джазового портала jazz.ru Максима Мошкова. Максим - частый гость в Туле, в этот раз он расскажет о том, насколько близки понятия «джаз» и «импровизация», а затем исследует, какая музыка звучит сейчас на джазовых фестивалях в разных уголках планеты.

Где: музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Когда: 24 июня, воскресенье, 12:00

Цена: 100 р.

В воскресенье состоится лекция из программы фестиваля искусств в «Поленово», посвященная особенностям и истории музеев Ватикана. Прочтет лекцию доцент истории искусств Высшей школы филологии Франческа Боттачин.

Выставки

Где: Space hall

Тула, Болдина, дом 98, корп. А

Когда: 22 июня, пятница, 19:00

Цена: 300 р.





В пятницу искусствовед и художник-кубист из Тулы Элина Торос расскажет о том, каким был кубизм у его истоков, как он изменялся под влиянием джазовой эпохи в довоенный период и каким образом на него повлияла война. Рассказ автора, будет сопровожден видеорядом на большом экране в приятной творческой атмосфере за чашечкой вкусного чая.

Где: Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Когда: 23 июня, суббота, 13.00, 24 июня, воскресенье, 11.00

Цена: 250 р.



В субботу состоится открытие выставки из программы фестиваля искусств в «Поленово». Вниманию публики будут представлены работы знаменитого художника Василия Поленова и работы его сестры Елены Поленовой, менее известной, но талантливой художницы. На выставке будет представлен альбом, в котором она работала по время путешествия по Италии. Ее акварели — тонкие, изящные и по чувству, и по технике, выполненные «а ля-прима»

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино на этой неделе выходит продолжение приключений легендарного махинатора Оушена и его друзей. В этот раз речь пойдет исключительно о прекрасном поле - дерзких, сексуальных и талантливых подругах семьи Оушена, роли которых исполняют известные голливудские актрисы Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, певица Риана и др. Только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена, Дебби Оушен, собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье с шеи прекрасной и безумной «звезды экрана» Дафны Клюгер во время ежегодного блистательного бала в Метрополитен-музее.

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах начинается показ российской комедии о приключениях простого русского мужика Макса, который теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на случайное предложение одноклассницы — подработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в череду забавных и нелепых ситуаций.

Цена: от 120 р.

Хороших вам выходных!