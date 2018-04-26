«Маша и Медведи» — совершенно особенный коллектив на отечественной цене. С первого года эта команда стала кумиром тысяч людей и сегодня билеты на их концерты разлетаются быстрее, чем горячие пирожки. После выхода первой пластинки и клипов на хитовые песни «Без Тебя» и «Любочка», восхождение коллектива на музыкальный Олимп лишь началось. Сейчас Маша Макарова и её команда переживают новый расцвет. Теперь у них есть то, чего частенько недостает молодым коллективам — абсолютная сыгранность, понимание друг друга с полувзгляда как в едином организме. Все повзрослели, стали глубже, уверенней и профессиональней.





В концертной программе музыкантов появились абсолютно новые песни, которые обязательно будут представлены широкой публике на концерте. Не обойдётся и без всеми любимых, проверенных временем хитов: Любочка", которую знают все, «Земля», ставшая лейтмотивом культовой кинокартины «Брат 2», посвящение солистки Маши Макаровой самой себе под названием «Мария», заморский «Рейкьявик» и многое-многое другое.