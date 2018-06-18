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Ночная смена

Ночная смена

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 21.06.2018
 
Режиссер:
Марюс Вайсберг
  
Актеры:
Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина, Наталья Бочкарева, Сергей Глушко, Эмин Агаларов
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на случайное предложение одноклассницы — подработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в череду забавных и нелепых ситуаций.

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