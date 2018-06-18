Ночная смена

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 21.06.2018

Режиссер: Марюс Вайсберг

Актеры: Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина, Наталья Бочкарева, Сергей Глушко, Эмин Агаларов

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 96 мин

Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на случайное предложение одноклассницы — подработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в череду забавных и нелепых ситуаций.