Обновляем летний гардероб с «Планета Одежда Обувь»

Фото Алексея Пирязева.

Стильным этим летом быть просто. Новая коллекция для всей семьи в магазине «Планета Одежда Обувь» представлена по доступным ценам. Выбирайте что-нибудь для себя и своих близких!

Сеть магазинов «Планета Одежда Обувь» представила новую коллекцию. В ней собрана летняя одежда, обувь и аксессуары для всей семьи.

Конечно, в новом сезоне девушкам не обойтись без воздушных и изящных платьев. В этом году по-прежнему актуальны пастельные оттенки: розовые, бежевые, небесно-голубые.

Платья с баской или воланами отлично смотрятся с босоножками на каблуках. А если вы решите сделать образ еще более привлекательным – добавьте к наряду изящный ремешок и ловите на себе восторженные взгляды.

Не оставляйте без внимания и джинсовые юбки, их в новой коллекции предостаточно. Сочетайте их с футболками или модными кроп-топами и отправляйтесь на прогулку.

На работе и деловых встречах вы будете выглядеть привлекательно в брючных костюмах. В последнее время они все больше завладевают вниманием модниц. В этом сезоне брючный костюм есть в гардеробе почти у каждой девушки.

В магазине «Планета Одежда Обувь» представлен широкий ассортимент брючных костюмов всевозможных цветов. Носите их со строгой рубашкой, или надевайте с футболкой, чтобы сделать образ более повседневным.

Мужская летняя коллекция также поражает разнообразием - футболки, рубашки, брюки, джинсы и шорты, а также обувь на все случаи жизни.

Особой популярностью у покупателей пользуются укороченные брюки и футболки с принтами. Такой образ на каждый день можно дополнить кедами или кроссовками

Синоптики прогнозируют жаркое лето, поэтому обязательно запаситесь шортами. Стильные с подворотами, укороченные или джинсовые - выбирайте то, что вам нравится. Благо в «Планета Одежда Обувь» представлены самые разнообразные модели.

Ну а для прохладных вечеров выбирайте легкие свитера, джемперы и кардиганы, а также джинсы любых фасонов и кроссовки.

Магазин «Планета Одежда Обувь» к летнему сезону подготовил обновки не только для взрослых. В новой линейке представлена одежда и обувь для детей всех возрастов.

Шорты, джинсы, футболки с красочными принтами, яркие кроссовки и панамки - для самых маленьких...

...и стильные рубашки и шляпки для модников постарше. В таком наряде хоть в детский сад и школу, хоть на прогулку с родителями.

Нельзя обойти вниманием и коллекцию для девочек. Конечно, первое место в ней занимают всевозможные платья – повседневные варианты или нарядные для праздников.

Здесь же в «Планета Одежда Обувь» к каждому наряду можно подобрать красивые босоножки, туфли и аксессуары для волос.

Обновить гардероб всей семьи в «Планета Одежда Обувь» можно по доступным ценам. Приходите и оцените ассортимент сами!

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