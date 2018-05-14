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«Тульские крылья»

«Тульские крылья»

24 июня состоится десятый шоу-фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья».

В фестивале примут участие авиамоделисты из Москвы, Подмосковья, Вологды, Ярославля, Брянска, Ростова-на Дону, Краснодара, Сочи и др.

В программе:

  • полеты моделей самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями, с размахом крыльев более трех метров,
  • воздушная акробатика,
  • воздушный бой более двадцати моделей самолетов одновременно,
  • парные полеты с применением пиротехники.

На сцене выступит наша легендарная землячка, единственная в России обладательница премии Венский Оскар — Вива Скрипка.

Торжественное открытие основной части фестиваля состоится 24 июня в 11.00.

Вход свободный.

Где и когда?
Клоково, аэропорт
Тула, аэропорт Клоково
24 мая 2018, четверг
11:00
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