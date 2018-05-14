24 июня состоится десятый шоу-фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья».

В фестивале примут участие авиамоделисты из Москвы, Подмосковья, Вологды, Ярославля, Брянска, Ростова-на Дону, Краснодара, Сочи и др.

В программе:

полеты моделей самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями, с размахом крыльев более трех метров,

воздушная акробатика,

воздушный бой более двадцати моделей самолетов одновременно,

парные полеты с применением пиротехники.

На сцене выступит наша легендарная землячка, единственная в России обладательница премии Венский Оскар — Вива Скрипка.

Торжественное открытие основной части фестиваля состоится 24 июня в 11.00.

Вход свободный.