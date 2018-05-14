«Тульские крылья»
24 июня состоится десятый шоу-фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья».
В фестивале примут участие авиамоделисты из Москвы, Подмосковья, Вологды, Ярославля, Брянска, Ростова-на Дону, Краснодара, Сочи и др.
В программе:
- полеты моделей самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями, с размахом крыльев более трех метров,
- воздушная акробатика,
- воздушный бой более двадцати моделей самолетов одновременно,
- парные полеты с применением пиротехники.
На сцене выступит наша легендарная землячка, единственная в России обладательница премии Венский Оскар — Вива Скрипка.
Торжественное открытие основной части фестиваля состоится 24 июня в 11.00.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, аэропорт Клоково
24 мая 2018, четверг
11:00