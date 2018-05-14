Мастера стилей
Фестиваль уличного спорта и искусства «Мастера стилей» проводится в шестой раз. По традиции, участники представляют основные направления субкультуры улиц: уличные танцы, паркур, воркаут, экстрим, граффити.
В этом году к основным дисциплинам добавится стритбол.
С 2018 года проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Фестиваль расширяет свою географию. в этом году тур пройдет в 7 городах Тульской области:
Новомосковск - 26 мая
Ефремов - 1 июня
Венев - 23 июня
Узловая - 30 июня
Алексин - 4 августа
Щекино - 25 августа
Тула - 8 сентября
Где и когда?
Новомосковск, ул. Парковая, 2-а
26 мая 2018, суббота
13:00