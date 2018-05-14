Фестиваль уличного спорта и искусства «Мастера стилей» проводится в шестой раз. По традиции, участники представляют основные направления субкультуры улиц: уличные танцы, паркур, воркаут, экстрим, граффити.

В этом году к основным дисциплинам добавится стритбол.

С 2018 года проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фестиваль расширяет свою географию. в этом году тур пройдет в 7 городах Тульской области:

Новомосковск - 26 мая

Ефремов - 1 июня

Венев - 23 июня

Узловая - 30 июня

Алексин - 4 августа

Щекино - 25 августа

Тула - 8 сентября