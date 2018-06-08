Картина наступившей, по мнению автора, Эры Водолея — это ослабление государства и иерархических структур, политкорректность, прозрачность, сингулярность, рост влияния сетевых структур и сближение религии, науки и искусства почти до степени неразличения.

С 2016 года Станислав Белковский играл свой моноспектакль провокатора, а в 2017 году зрителям был представлен «Законы Белковского, или Русская смерть». Теперь этот спектакль переосмыслен и приобрел название более точное: «Законы Белковского, или Эра Водолея». Однако, отдельной темой разговора останется Русская смерть, в которой Белковский попытается дать ее этику, психологию и метафизику.

О спикере: Станислав Белковский хорошо знает политическую кухню: он много лет работал политтехнологом с российскими и украинскими политиками. Любит и умеет эпатировать публику, его тексты вызывают бурные споры, а порой и скандалы.