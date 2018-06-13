Disco 80-90-х

21 июня состоится новая тематическая вечеринка от Partytime24. В этот раз темой праздника станет диско 80−90 х годов. Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа:

Вкусные угощения и напитки из прошлого и тематический декор

DJ, который уже подготовил для вас лучшие хиты

Ведущий

концерт кавер-группы

танцы

И, по традиции, всех посетителей ждут подарки и сюрпризы.

В стоимость билета входит напиток для каждого гостя, шоу-программа, подарки и сюрпризы.