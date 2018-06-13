Disco 80-90-х
21 июня состоится новая тематическая вечеринка от Partytime24. В этот раз темой праздника станет диско 80−90 х годов. Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа:
- Вкусные угощения и напитки из прошлого и тематический декор
- DJ, который уже подготовил для вас лучшие хиты
- Ведущий
- концерт кавер-группы
- танцы
И, по традиции, всех посетителей ждут подарки и сюрпризы.
В стоимость билета входит напиток для каждого гостя, шоу-программа, подарки и сюрпризы.
Внимание: только в myslo-кассе вы сможете приобрести билеты по сниженной стоимости
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 июня 2018, четверг
19:00