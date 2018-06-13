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Disco 80-90-х

Disco 80-90-х

21 июня состоится новая тематическая вечеринка от Partytime24. В этот раз темой праздника станет диско 80−90 х годов. Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа:

  • Вкусные угощения и напитки из прошлого и тематический декор
  • DJ, который уже подготовил для вас лучшие хиты
  • Ведущий
  • концерт кавер-группы
  • танцы

И, по традиции, всех посетителей ждут подарки и сюрпризы.

В стоимость билета входит напиток для каждого гостя, шоу-программа, подарки и сюрпризы.

Внимание: только в myslo-кассе вы сможете приобрести билеты по сниженной стоимости

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Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 июня 2018, четверг
19:00
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