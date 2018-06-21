Международный день йоги пройдет на территории ЦПКиО им. Белоусова. Для посетителей будут работать 5 площадок с мастер-классами по йоге



В программе:

12.00 — 12.15 — начало мероприятия, сбор участников и гостей;

в 12.30 состоится торжественное открытие

Далее на пяти площадках (площадка центра «СВОЯ ЙОГА», площадка Центра Ментального Фитнеса Татьяны Поповой, площадка центра «Ореол», площадка студии «Пространство йоги Юлии Никифоровой» и преподаватель йоги Рашид Юсупов, площадка детских занятий) будут проходить бесплатные мастер-классы по разным направлениям йоги:

12.45 — 12.55 -общая разминка для всех участников «Приветствие солнцу»

13.00 — 13.50 — первое занятие по площадкам

14.00 — 14.50 — второе занятие по площадкам

14.50 — 15.00 — розыгрыш призов и подарков от организаторов мероприятия.

Для всех желающих мастер-классы по йоге проведут ведущие тренеры и инструкторы по йоге города Тулы.



Для участия в мастер-классах, необходимо принести с собой коврик для занятий.

Вход свободный.