Международный день йоги
Международный день йоги пройдет на территории ЦПКиО им. Белоусова. Для посетителей будут работать 5 площадок с мастер-классами по йоге
В программе:
- 12.00 — 12.15 — начало мероприятия, сбор участников и гостей;
в 12.30 состоится торжественное открытие
Далее на пяти площадках (площадка центра «СВОЯ ЙОГА», площадка Центра Ментального Фитнеса Татьяны Поповой, площадка центра «Ореол», площадка студии «Пространство йоги Юлии Никифоровой» и преподаватель йоги Рашид Юсупов, площадка детских занятий) будут проходить бесплатные мастер-классы по разным направлениям йоги:
- 12.45 — 12.55 -общая разминка для всех участников «Приветствие солнцу»
- 13.00 — 13.50 — первое занятие по площадкам
- 14.00 — 14.50 — второе занятие по площадкам
- 14.50 — 15.00 — розыгрыш призов и подарков от организаторов мероприятия.
Для всех желающих мастер-классы по йоге проведут ведущие тренеры и инструкторы по йоге города Тулы.
Для участия в мастер-классах, необходимо принести с собой коврик для занятий.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
23 июня 2018, суббота
12:30