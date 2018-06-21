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Международный день йоги

Международный день йоги

Международный день йоги пройдет на территории ЦПКиО им. Белоусова. Для посетителей будут работать 5 площадок с мастер-классами по йоге

В программе:

  • 12.00 — 12.15 — начало мероприятия, сбор участников и гостей;

в 12.30 состоится торжественное открытие

Далее на пяти площадках (площадка центра «СВОЯ ЙОГА», площадка Центра Ментального Фитнеса Татьяны Поповой, площадка центра «Ореол», площадка студии «Пространство йоги Юлии Никифоровой» и преподаватель йоги Рашид Юсупов, площадка детских занятий) будут проходить бесплатные мастер-классы по разным направлениям йоги:

  • 12.45 — 12.55 -общая разминка для всех участников «Приветствие солнцу»
  • 13.00 — 13.50 — первое занятие по площадкам
  • 14.00 — 14.50 — второе занятие по площадкам
  • 14.50 — 15.00 — розыгрыш призов и подарков от организаторов мероприятия.

Для всех желающих мастер-классы по йоге проведут ведущие тренеры и инструкторы по йоге города Тулы.


Для участия в мастер-классах, необходимо принести с собой коврик для занятий.

Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
23 июня 2018, суббота
12:30
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