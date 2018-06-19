Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации

Чемпионат России по моторным видам сверхлегкой авиации, проходит в Туле на аэродроме «Мясново». В соревнованиях принимают участие спортсмены из 13 регионов страны

Полное расписание соревнований:



С 14 по 25 июня состоятся полеты мотопарпланов и паралетов



14, 15 июня — заезд и размещение,

16 июня 15.00 — открытие Чемпионата России,

23 июня — закрытие Чемпионата

24,25 июня - отъезд



С 21.06 по 02.07 состоятся полеты дельталетов, самолетов, автожиров



21,22 июня - заезд и размещение

23.06 - открытие Чемпионата России

30.06 - закрытие

1 и 2.07 - разъезд

Полеты проходят ежедневно с утра и до вечера, после 18.00 гостей ждет особая программа из аэродромных зрелищных упражнений.



Размещение: палаточный лагерь или самостоятельно в гостиницах и хостелах города.



Справки по тел: 8 (920)-772−77−17 или 8 (950)-921−1000

Для посетителей вход свободный