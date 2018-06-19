Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации
Чемпионат России по моторным видам сверхлегкой авиации, проходит в Туле на аэродроме «Мясново». В соревнованиях принимают участие спортсмены из 13 регионов страны
Полное расписание соревнований:
С 14 по 25 июня состоятся полеты мотопарпланов и паралетов
14, 15 июня — заезд и размещение,
16 июня 15.00 — открытие Чемпионата России,
23 июня — закрытие Чемпионата
24,25 июня - отъезд
С 21.06 по 02.07 состоятся полеты дельталетов, самолетов, автожиров
21,22 июня - заезд и размещение
23.06 - открытие Чемпионата России
30.06 - закрытие
1 и 2.07 - разъезд
Полеты проходят ежедневно с утра и до вечера, после 18.00 гостей ждет особая программа из аэродромных зрелищных упражнений.
Размещение: палаточный лагерь или самостоятельно в гостиницах и хостелах города.
Справки по тел: 8 (920)-772−77−17 или 8 (950)-921−1000
Для посетителей вход свободный