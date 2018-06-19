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Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации

Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации

Чемпионат России по моторным видам сверхлегкой авиации, проходит в Туле на аэродроме «Мясново». В соревнованиях принимают участие спортсмены из 13 регионов страны

Полное расписание соревнований:

С 14 по 25 июня состоятся полеты мотопарпланов и паралетов

14, 15 июня — заезд и размещение,
16 июня 15.00 — открытие Чемпионата России,
23 июня  — закрытие Чемпионата
24,25 июня - отъезд

С 21.06 по 02.07 состоятся полеты дельталетов, самолетов, автожиров

21,22 июня - заезд и размещение
23.06 - открытие Чемпионата России
30.06 - закрытие
1 и 2.07 - разъезд

Полеты проходят ежедневно с утра и до вечера, после 18.00 гостей ждет особая программа из аэродромных зрелищных упражнений.


Размещение: палаточный лагерь или самостоятельно в гостиницах и хостелах города.

Справки по тел: 8 (920)-772−77−17 или 8 (950)-921−1000

Для посетителей вход свободный

Где и когда?
Мясново, аэродром
Тула, Тула, ул. Чмутова, 162-а
17 июня 2018, воскресенье
09:00
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18 июня 2018, понедельник
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19 июня 2018, вторник
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