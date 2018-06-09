Тульское небо
Фестиваль «Тульское небо» проходит в рамках Чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации.
В программе:
- выступления музыкальных коллективов
- мини-цирк Crazy Show
- показательные выступления сверхлегких летательных аппаратов
- показательные выступления планеристов
- показательные выступления парашютистов
- казачьи забавы
- мастер-класс по стрельбе из лука
- тир
Также на территории мероприятия будут работать кафе общественного питания и зона аквагрима.
Вход свободный, въезд и парковка — бесплатно
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Чмутова, 162-а
23 июня 2018, суббота
13:00