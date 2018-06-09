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Тульское небо

Тульское небо

Фестиваль «Тульское небо» проходит в рамках Чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации.

В программе:

  • выступления музыкальных коллективов
  • мини-цирк Crazy Show
  • показательные выступления сверхлегких летательных аппаратов
  • показательные выступления планеристов
  • показательные выступления парашютистов
  • казачьи забавы
  • мастер-класс по стрельбе из лука
  • тир

Также на территории мероприятия будут работать кафе общественного питания и зона аквагрима.

Вход свободный, въезд и парковка — бесплатно

 

Где и когда?
Мясново, аэродром
Тула, Тула, ул. Чмутова, 162-а
23 июня 2018, суббота
13:00
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