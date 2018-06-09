Фестиваль «Тульское небо» проходит в рамках Чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации.

В программе:

выступления музыкальных коллективов

мини-цирк Crazy Show

показательные выступления сверхлегких летательных аппаратов

показательные выступления планеристов

показательные выступления парашютистов

казачьи забавы

мастер-класс по стрельбе из лука

тир

Также на территории мероприятия будут работать кафе общественного питания и зона аквагрима.

Вход свободный, въезд и парковка — бесплатно