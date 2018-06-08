Итальянская мозаика ( Музыкальный театр «Экспромт»)
Шум моря, звуки «Санта-Лючии», площадь старого города в итальянский полдень. Ленивый Арлекин нехотя ударит в тамбурин, оживёт старинная гравюра Неаполя и возникнет причудливый коллаж из оперных арий, дуэтов, неаполитанских песен, живописных полотен и литературных шедевров, которые, подобно мозаике, переплетутся в музыкальном спектакле, образуя единую картину впечатлений об Италии — прекрасной стране, мечте русского путешественника.
В спектакле звучат арии и дуэты из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини, Г. Доницетти,