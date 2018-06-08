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Итальянская мозаика ( Музыкальный театр «Экспромт»)

Итальянская мозаика ( Музыкальный театр «Экспромт»)

Шум моря, звуки «Санта-Лючии», площадь старого города в итальянский полдень. Ленивый Арлекин нехотя ударит в тамбурин, оживёт старинная гравюра Неаполя и возникнет причудливый коллаж из оперных арий, дуэтов, неаполитанских песен, живописных полотен и литературных шедевров, которые, подобно мозаике, переплетутся в музыкальном спектакле, образуя единую картину впечатлений об Италии — прекрасной стране, мечте русского путешественника.

В спектакле звучат арии и дуэты из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини, Г. Доницетти, В. А. Моцарта, М. Глинки, П. Чайковского. Использованы фрагменты литературных произведений: Н. Гоголь «Из переписки с друзьями», М. Горький «Сказки об Италии», письма П. Чайковского и Н. фон Мекк, поэзия М. Лермонтова, А. Блока, О. Мандельштама, М. Волошина, Ф. Тютчева.

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Музей-заповедник В.Д. Поленова
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
23 июня 2018, суббота
17:00
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