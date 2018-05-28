Открытие летнего сезона
23 июня загородный комплекс «Долина X» приглашает на открытие сезона и предстанет в совершенно новом формате.
В честь этого события гостей ждет особая развлекательная программа. Весь вечер в ресторане будет играть живая музыка и караоке зал, где можно будет исполнять любимые песни совершенно бесплатно. Также вас ожидает яркое и вкусное барбекю-шоу (и шашлык от Салмана).
В этот вечер будет действовать скидка на все меню, также огранизаторы готовят для гостей конкурсы, призы и подарки.
Вход свободный
Где и когда?
Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи
23 июня 2018, суббота
20:00