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Открытие летнего сезона

Открытие летнего сезона

23 июня загородный комплекс «Долина X» приглашает на открытие сезона и предстанет в совершенно новом формате.

В честь этого события гостей ждет особая развлекательная программа. Весь вечер в ресторане будет играть живая музыка и караоке зал, где можно будет исполнять любимые песни совершенно бесплатно. Также вас ожидает яркое и вкусное барбекю-шоу (и шашлык от Салмана).

В этот вечер будет действовать скидка на все меню, также огранизаторы готовят для гостей конкурсы, призы и подарки.

Вход свободный

 

Где и когда?
Долина Х, центр активного отдыха
Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи
23 июня 2018, суббота
20:00
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