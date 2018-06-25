10 лучших мест для фотосессии и селфи в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Где найти место для съемки, которое удивит твоих подписчиков и соберет максимальное число лайков? Смотрите подборку Myslo.

В сегодняшнем выпуске у нас 10 распространенных, можно сказать «попсовых» мест для фотосессий. Все они в центре города.

Вход на подземную парковку возле ТЦ «Гостиный двор»

Непримечательная с виду лестница при правильном ракурсе становится очень привлекательной локацией. Стеклянный потолок и четкие линии будут отлично смотреться и на селфи, и во время фотосессии love-story.

Кластер «Октава» Это новое пространство сразу стало одним из самых популярных среди тульских блогеров. И неудивительно: яркая лестница, огромные зеркальные окна и контрастные цвета делают снимки живыми. Работники комплекса уверяют, что любителей пофоткаться здесь ничуть не меньше, чем посетителей музея)). Мяч на стадионе «Арсенал» С каждым новым достижением нашей футбольной команды этот арт-объект становится всё более популярным. А во время чемпионата FIFA-2018 лучшего места для фотосессии в Туле не найдешь! Мяч находится на территории стадиона «Арсенал» прямо за главными воротами. Атриум в Тульском кремле Снимок на фоне сплошь стеклянных стен будет таким эффектным, что большинство ваших друзей никогда не догадаются, где он сделан. Что интересно, отличные снимки здесь можно сделать и в солнечный, и в пасмурный день. Хотите получить стильные фото — отправляйтесь к атриуму. Пространство «Ликёрка Лофт» Симпатичные входы в кофейни и магазины в стиле лофт, причудливые лестницы на фасадах зданий и даже изображение Льва Толстого на декоративной трубе послужат стильным фоном для фотосессий. А вечером в «Ликёрке» загораются сотни огней, что создает особый шарм для вечерней съемки. Торговые ряды в Тульском кремле Торговые ряды — это не только пространство, в котором представлены все тульские бренды, но и популярное место для съемок. Моделей и фотолюбителей привлекает здесь коридор бесчисленных арок, который стильно смотрится на снимках. Арт-объект TULA в Центральном парке Редкие прогулки по Туле обходятся без визита в Центральный парк им. П. П. Белоусова . Прямо возле большого круга вас встретит яркая скульптура с названием города. Это любимое место детей — юных посетителей парка так и тянет забраться в эти огромные буквы. Но никто и не возражает! Вход в Успенский кафедральный собор Массивные двери собора на снимках выглядят даже лучше, чем в реальности. Особенно удачными кадры будут в солнечную погоду. Кстати, само здание — тоже отличный объект для фотосъемки. Необычная архитектура украсит не только селфи, но и свадебную фотосессию. Памятник прянику на площади Ленина Без этого, пожалуй, самого знаменитого арт-объекта в Туле список мест для селфи был бы неполным. С этим огромным символом Тулы фотографируются все туристы, выступающие в нашем городе артисты и коренные жители города. У тебя еще нет фото с этой огромной сладостью? Срочно исправляй ситуацию!

«Манежка» на пересечении Красноармейского проспекта и Советской

Торговый центр на месте бывшего недостроенного кукольного театра так пока и не открылся, зато место для фото здесь отличное.

Фон создадут стены здания и арт-объект в форме огромных шестеренок. Ищите новые ракурсы и создавайте шедевры!

Оксана Грудинина А какие тульские места для фото нравятся вам? Пишите в комментариях или в личку автору, мы включим ваши идеи в очередную подборку.

В следующем выпуске мы планируем показать «не попсу», а немного тульской «изнанки».