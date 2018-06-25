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10 лучших мест для фотосессии и селфи в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

10 лучших мест для фотосессии и селфи в Туле

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В сегодняшнем выпуске у нас 10 распространенных, можно сказать «попсовых» мест для фотосессий. Все они в центре города.

Вход на подземную парковку возле ТЦ «Гостиный двор»

Непримечательная с виду лестница при правильном ракурсе становится очень привлекательной локацией. Стеклянный потолок и четкие линии будут отлично смотреться и на селфи, и во время фотосессии love-story.

 

Кластер «Октава»

Это новое пространство сразу стало одним из самых популярных среди тульских блогеров. И неудивительно: яркая лестница, огромные зеркальные окна и контрастные цвета делают снимки живыми.

Работники комплекса уверяют, что любителей пофоткаться здесь ничуть не меньше, чем посетителей музея)).

 

Мяч на стадионе «Арсенал»

С каждым новым достижением нашей футбольной команды этот арт-объект становится всё более популярным. А во время чемпионата FIFA-2018 лучшего места для фотосессии в Туле не найдешь! Мяч находится на территории стадиона «Арсенал» прямо за главными воротами.

 

Атриум в Тульском кремле

Снимок на фоне сплошь стеклянных стен будет таким эффектным, что большинство ваших друзей никогда не догадаются, где он сделан.

Что интересно, отличные снимки здесь можно сделать и в солнечный, и в пасмурный день. Хотите получить стильные фото — отправляйтесь к атриуму.

 

Пространство «Ликёрка Лофт»

Симпатичные входы в кофейни и магазины в стиле лофт, причудливые лестницы на фасадах зданий и даже изображение Льва Толстого на декоративной трубе послужат стильным фоном для фотосессий.

А вечером в «Ликёрке» загораются сотни огней, что создает особый шарм для вечерней съемки.

 

Торговые ряды в Тульском кремле

Торговые ряды — это не только пространство, в котором представлены все тульские бренды, но и популярное место для съемок. Моделей и фотолюбителей привлекает здесь коридор бесчисленных арок, который стильно смотрится на снимках.

 

Арт-объект TULA в Центральном парке

Редкие прогулки по Туле обходятся без визита в Центральный парк им. П. П. Белоусова. Прямо возле большого круга вас встретит яркая скульптура с названием города. Это любимое место детей — юных посетителей парка так и тянет забраться в эти огромные буквы. Но никто и не возражает!

 

Вход в Успенский кафедральный собор

Массивные двери собора на снимках выглядят даже лучше, чем в реальности. Особенно удачными кадры будут в солнечную погоду. Кстати, само здание — тоже отличный объект для фотосъемки. Необычная архитектура украсит не только селфи, но и свадебную фотосессию.

 

Памятник прянику на площади Ленина

Без этого, пожалуй, самого знаменитого арт-объекта в Туле список мест для селфи был бы неполным. С этим огромным символом Тулы фотографируются все туристы, выступающие в нашем городе артисты и коренные жители города. У тебя еще нет фото с этой огромной сладостью? Срочно исправляй ситуацию!

 

«Манежка» на пересечении Красноармейского проспекта и Советской

Торговый центр на месте бывшего недостроенного кукольного театра так пока и не открылся, зато место для фото здесь отличное.

Фон создадут стены здания и арт-объект в форме огромных шестеренок. Ищите новые ракурсы и создавайте шедевры!

 

Оксана Грудинина

Оксана Грудинина

А какие тульские места для фото нравятся вам? Пишите в комментариях или в личку автору, мы включим ваши идеи в очередную подборку.

В следующем выпуске мы планируем показать «не попсу», а немного тульской «изнанки».

 

 

Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 14:41 +3
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