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Образы Италии на берегах Оки

Образы Италии на берегах Оки

21 июня в 18.00 фестиваль откроет праздник музыки на Болотов.Даче.

Также в программе запланирован показ фильмов участников фестиваля итальянского кино N.I.C.E., многочисленные лекции и музыкальные концерты, спектакли с участием Вениамина Смехова и артистов московских театров.

Все дни фестиваля будет работать выставка «Итальянские впечатления Поленовых». Организаторы также готовят развлекательную программу для детей. Закроет фестиваль выступление грузинской рок-группы Nash Albert Band.

Полная программа фестиваля доступна здесь.

Билеты все мероприятия фестиваля можно купить в сервисе Myslo-касса.

Где и когда?
Музей-заповедник В.Д. Поленова
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
21 июня 2018, четверг
18:00
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23 июня 2018, суббота
13:00
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23 июня 2018, суббота
17:00
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Центр детского творчества
Страхово, Заокский р-н, с. Страхово
24 июня 2018, воскресенье
12:00
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24 июня 2018, воскресенье
16:00
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27 июня 2018, среда
12:00
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