Образы Италии на берегах Оки
21 июня в 18.00 фестиваль откроет праздник музыки на Болотов.Даче.
Также в программе запланирован показ фильмов участников фестиваля итальянского кино N.I.C.E., многочисленные лекции и музыкальные концерты, спектакли с участием Вениамина Смехова и артистов московских театров.
Все дни фестиваля будет работать выставка «Итальянские впечатления Поленовых». Организаторы также готовят развлекательную программу для детей. Закроет фестиваль выступление грузинской рок-группы Nash Albert Band.
Полная программа фестиваля доступна здесь.
Билеты все мероприятия фестиваля можно купить в сервисе Myslo-касса.
Где и когда?
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
21 июня 2018, четверг
18:00
23 июня 2018, суббота
13:00
23 июня 2018, суббота
17:00
24 июня 2018, воскресенье
12:00
24 июня 2018, воскресенье
18:00
27 июня 2018, среда
17:00
30 июня 2018, суббота
13:00
30 июня 2018, суббота
17:00
1 июля 2018, воскресенье
13:00
1 июля 2018, воскресенье
17:00
4 июля 2018, среда
17:00
7 июля 2018, суббота
13:00
7 июля 2018, суббота
17:00
8 июля 2018, воскресенье
13:00
8 июля 2018, воскресенье
17:00
11 июля 2018, среда
17:00
14 июля 2018, суббота
13:00
14 июля 2018, суббота
17:00
Страхово, Заокский р-н, с. Страхово
24 июня 2018, воскресенье
12:00
24 июня 2018, воскресенье
16:00
27 июня 2018, среда
12:00
1 июля 2018, воскресенье
12:00
4 июля 2018, среда
12:00
6 июля 2018, пятница
16:00
8 июля 2018, воскресенье
12:00
11 июля 2018, среда
12:00