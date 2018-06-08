Образы Италии на берегах Оки

21 июня в 18.00 фестиваль откроет праздник музыки на Болотов.Даче.

Также в программе запланирован показ фильмов участников фестиваля итальянского кино N.I.C.E., многочисленные лекции и музыкальные концерты, спектакли с участием Вениамина Смехова и артистов московских театров.

Все дни фестиваля будет работать выставка «Итальянские впечатления Поленовых». Организаторы также готовят развлекательную программу для детей. Закроет фестиваль выступление грузинской рок-группы Nash Albert Band.

Полная программа фестиваля доступна здесь.

Билеты все мероприятия фестиваля можно купить в сервисе Myslo-касса.