Импровизация и джаз: кто кого?

Кирилл Мошков — главный редактор издания «Джаз.Ру» и ведущего российского джазового портала jazz.ru, журналист с 30-летним стажем.

Продолжаем планомерно знакомиться с джазовой культурой. В этот раз мы выясним, синонимы ли слова «джаз» и «импровизация», а затем исследуем, какая музыка звучит сейчас на джазовых фестивалях Европы, США и других регионах планеты. Особое внимание уделим новым регионам развития джазового искусства и перекрестиям музыкального языка джаза и внеевропейских музыкальных культур.