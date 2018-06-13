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Импровизация и джаз: кто кого?

Импровизация и джаз: кто кого?

Кирилл Мошков — главный редактор издания «Джаз.Ру» и ведущего российского джазового портала jazz.ru, журналист с 30-летним стажем.

Продолжаем планомерно знакомиться с джазовой культурой. В этот раз мы выясним, синонимы ли слова «джаз» и «импровизация», а затем исследуем, какая музыка звучит сейчас на джазовых фестивалях Европы, США и других регионах планеты. Особое внимание уделим новым регионам развития джазового искусства и перекрестиям музыкального языка джаза и внеевропейских музыкальных культур.

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Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 июня 2018, суббота
19:00
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