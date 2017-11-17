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Выходные в Туле: 17-19 ноября

Выходные в Туле: 17-19 ноября

Большой футбол, барочная музыка, кузнечный фестиваль и многое другое — на этих выходных.

18 ноября, в субботу, в 19.00 тульский «Арсенал» сыграет с казанским клубом «Рубин». Читайте прямую трансляцию матча на Myslo!

А теперь — очередная афиша на выходные.

готы на руках колготы

Otto Dix

М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
17 ноября, пятница, 19.00
Билеты от 900 Р

Группа Otto Dix презентует новый альбом «Левиафан».

Otto Dix — пример коллектива, сумевшего не только ворваться в музыкальный рынок некоммерческой музыки и всего за несколько лет существования стать одной из наиболее популярных формаций на этой ниве, но и создать собственный жанр в разрезе альтернативной российской сцены. «Визитной карточкой» Otto Dix являются также необычный контр-тенор вокалиста и театрально-пантомимные элементы, органично интегрированные в общее концертное действо.

живая классика

Gnessin Baroque

Деревня Ясная Поляна, 142-а
Дом культуры
19 ноября, воскресенье, 15.00
500 Р

Дом культуры «Ясная Поляна» наполнят чудесные звуки клавесина, траверс-флейты, барочной скрипки и барочной виолончели — к нам приедет ансамбль старинной музыки Gnessin Baroque. Гости Ясной Поляны услышат произведения раннего и позднего итальянского барокко, демонстрирующие все грани этой блестящей инструментальной музыки.

милым дамам

Милая моя

Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
18 ноября, суббота, 17.00
Билеты от 700 Р

Спектакль «Милая моя» придётся по нраву и нежным утончённым девушкам, и эмансипированным особам — это невероятно смешная, трогательная и светлая история про безграничные возможности женщины, про неутолимое желание любить и быть любимой и про то, что каждому из нас, несмотря ни на что, всегда дается шанс получить от жизненной лотереи свой счастливый билет. В главной роли — неподражаемая Олеся Железняк.

в ритме танца

Большой вальс

Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, пр. Ленина, 51
18 ноября, суббота, 17.00
Билеты от 800 Р

Оперетта поражает, удивляет, пленяет, оперетта — это сказка. И как нельзя лучше это показано в «Большом вальсе». И пусть хотя бы на два часа волшебная музыка Короля Вальсов — Иоганна Штрауса — закружит вас в хитросплетениях сюжета любовной истории, имя которой Оперетта.

живопись

Ян Ван Эйк

Тульский областной художественный музей
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
18 ноября, суббота, 10.30
100 Р

Лекция посвящена жизни и творчеству нидерландского мастера Северного Возрождения — Яну Ван Эйку. С именем Яна Ван Эйка связывают развитие и распространение техники масляной живописи. Творчество Яна Ван Эйка пронизано ощущением божественной драгоценности повседневного бытия, исполнено огромной духовной силы и глубины идей. В своеобразном девизе Ван Эйка «Как умею» слились смирение и достоинство, присущие как самому художнику, так и всему его творчеству.

литература

Несистематический курс литературы: Людмила Сараскина

Ясная Поляна, дом культуры
деревня Ясная Поляна, 142-а
18 ноября, суббота, 15.00
Вход свободный, необходима регистрация

18 ноября историк литературы, прижизненный биограф Александра Солженицына Людмила Сараскина прочитает лекцию «Гений или посредственность? Герой или предатель? Предъюбилейные споры о Солженицыне» в преддверии столетнего юбилея писателя.

куй

Белое каление

Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма
Тула, ул. 9 Мая, 1б
17 ноября, пятница, 14.00
Вход свободный

В Туле состоится мини-фестиваль «Белое каление». На подворье «Тульская кузня» зрители станут участниками мастер-шоу «Ухват — в печи хозяин», на котором узнают много интересного о старинном тульском ремесле, увидят процесс изготовления кузнечных изделий.

а что в кино?

16 ноября в кинотеатрах стартовал показ новых фильмов. Что предложат нам кинотеатры Тулы и области, смотрите ниже.

Джиперс Криперс 3

Триш Дженнер воспитывает сына-подростка по имени Дэрри, которого она назвала в честь своего погибшего брата. Триш часто видит один и тот же кошмар, в котором ее сына ждет та же участь, что и брата. Будучи преисполненной решимости не допустить этого, Триш отправляется на поиски Джека Таггарта-старшего и его сына, чтобы с их помощью навсегда положить конец кровавым убийствам Джиперса Криперса.

Обитель теней

Мрачная тайна окутывает старинный особняк, в котором Джек уединенно живет с братьями и сестрой. Однако обитель теней открыла свои двери для прекрасной незнакомки, живущей по соседству. Она пока не знает, что здесь в любой момент зловещие силы готовы нанести удар из темноты…

Чудо

Сценарий основан на одноименном бестселлере New York Times писательницы Р. Дж. Паласио. Это бесконечно проникновенная, трогательная и вдохновляющая история об удивительном мальчике Августе Пуллмане. Он впервые идет в обычную школу, сразу в пятый класс, так как раньше учился дома, с мамой. Все потому, что у него особенная внешность: из-за генетической ошибки мальчику пришлось перенести почти 30 операций, чтобы обрести лицо… И в школе, среди сверстников, Августу предстоит пережить еще немало трудностей и совершить настоящее чудо!

Мифы

Последняя надежда русского кино, продюсер и режиссер Федор, торчит денег за музыкальный клип браткам из 90-х. Артист Сергей сыграл всех от Иисуса Христа до белочки. У Сергея кончились роли, он в депрессии, и не знает, как жить дальше. Телеведущий страны номер один, Иван, не может перестать шутить в обычной жизни. Девушка Ивана не понимает, почему он смешит ее за завтраком, в постели и даже на похоронах. Ничего не напоминает? Нищий иностранец по чистой случайности попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых. Выясняется, что все наши представления о жизни звезд — мифы. На самом деле все гораздо хуже. Пытаясь помочь звездам решить их проблемы, наш герой влюбляется в жену большого градоначальника и решает сделать все, чтобы похитить ее с московского Олимпа.

Субурбикон

Добро пожаловать в прелестный городок Субурбикон, истинное воплощение американской мечты. Здесь в очаровательных домиках живут счастливые люди, в том числе дружная семья Лоджей: Гарднер Лодж, безукоризненный муж и отец, его жена Роуз, ее сестра близняшка Маргарет и маленький сын Ники. Но однажды ночью сказке приходит конец — в дом Лоджей вламываются грабители и убивают Роуз. С этого момента начинает раскручиваться маховик насилия, вероломства, шантажа и убийств, превращая райский уголок в адский ад…

Свингер

Чтобы хоть как-то разжечь пламя страсти в опостылевшей семейной жизни и добавить изюминку в однообразно унылые будни, Адам с женой отправляются в загородный свингер клуб. Туда же, в поисках новых сексуальных приключений, приезжает и молодая пара влюбленных. Новые партнеры, новые эмоции, новые ощущения… После этих выходных никто из них уже не будет прежним. Смотрите комедию «Свингер» только в новомосковском «Иллизиуме».

Детки напрокат

Десятилетние Венера и Макс не похожи на своих родителей-одиночек так, словно их подменили в роддоме. Венера, веселая бунтарка, доставляет кучу хлопот своей правильной и немного скучной матери-юристу Ульяне. Макс же, наоборот, вынужден вести себя как взрослый и опекать безалаберного и инфантильного отца Костю, который далек от реальности и большую часть своего времени посвящает интернет-блогу. Когда напряжение становится невыносимым, обе пары обращаются за помощью к семейному психотерапевту, который дает им неожиданный совет: родителям нужно поменяться детьми, пожить с чужим ребенком, чтобы лучше понять своего. Новая российская семейная комедия «Детки напрокат» — в «Иллизиуме».

Лига справедливости

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой — Лигу Справедливости. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

Автор: Вика Ерисковская, сегодня, в 10:46 0
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