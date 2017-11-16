«Планета Одежда обувь» приглашает туляков за теплыми новинками

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Три магазина «Планета Одежда обувь» ждут вас – приходите за уютными дубленками, изысканными шубами и мягкими пуховиками! И еще, конечно, здесь большой выбор джинсов, брюк, свитеров и платьев на любой вкус.

Чтобы лично убедиться в многообразии осенне-зимней одежды «Планеты Одежда обувь», мы отправились на «экскурсию» в магазин по адресу: Красноармейский пр., 14-д. Наши модели долго изучали представленные товары, а после примерки поделились – ну совсем недорого и очень достойно!

Что есть занятного в магазине «Планета Одежда обувь»?

Бесспорное преимущество искусственных шубок над натуральными – конечно, невысокая стоимость. Кроме того, работая с искусственным материалом, мэтры моды могут воплотить в реальность самые оригинальные идеи. Результат такой работы – ультрамодные роскошные модели, которые представлены в «Планете Одежда обувь». Вы можете быть уверены: из-за вашего желания выглядеть модно и стильно не пострадал ни один зверек.

При этом современные технологии позволяют получить материал, максимально напоминающий натуральный мех.

Меховые жилеты, ярко представленные в «Планете Одежда обувь», уже несколько сезонов не сходят с подиумов всего мира. Такие жилеты особенно хороши сейчас, поздней осенью. Они даже способны заменить собой теплую верхнюю одежду в морозы, только в таком случае их лучше носить с длинными кожаными или замшевыми перчатками: и комфортно, и элегантно!

Но шуба, конечно, – стильная вещь не на все случаи жизни. Скоро придет время лыж, санок, коньков и сноубордов, а для такого досуга нужна соответствующая одежда.

И тогда перед женщинами встанет вечная дилемма: как выглядеть принцессой и при этом чувствовать себя свободно и комфортно? Решение есть –это зимние спортивные костюмы «Планеты Одежда обувь».

В модном сезоне осень-зима 2017/2018 спортивную тематику раскрывают не только уютные брюки с лампасами, но и яркие пуховики, теплые дутые куртки всевозможных цветов. А чтобы соответствовать эстетике спорт-шика, дополните образ модными кроссовками, стильными шапками и перчатками.

Выбирая верхнюю одежду, помните: образ держат детали.

К примеру, к шубке из искусственного меха отлично подойдет изящный черный клатч, а к спортивному костюму – объемная сумка.

Большой плюс «Планеты Одежда обувь» в том, что обувь и аксессуары вы можете купить здесь же, прямо в магазине. Вам не нужно бегать по бутикам в поисках желанной модели: отдел изобилует вариантами различных стилей, цветов, размеров... Вам точно понравится!

Но зима ассоциируется у нас не только с холодами. Скоро любимый праздник и детей, и взрослых – Новый год. А как его встретишь, так и проведешь, говорят в народе. Поэтому выглядеть на все сто в эту ночь – не просто необходимость, а обязанность. Подойдите к ней с особым вниманием.

«Планета Одежда обувь» предлагает огромное количество невероятных праздничных платьев: короткие, миди, в пол, А-силуэта, футляры – каких моделей здесь только нет! В таком наряде вы точно будете королевой вечера. Ну а если вы затруднитесь с выбором, дружелюбные и деликатные продавцы-консультанты дадут вам ценный совет.

Взгляните сами: в «Планете Одежда обувь» и правда есть из чего выбрать. Глаза разбегаются!

Спешите за покупками!

Тула, Красноармейский пр., 14-б

Тула, Одоевское шоссе, 116 (ТЦ «Маршал»)

Тула, Калужское ш., 2

Алексин, ул. Мира, 23

www.планета-одежда-обувь.рф