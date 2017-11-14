Страна: Дания, 2016

Премьера: в РФ 16.11.2017

Режиссер: Миккель Мунч-Фалс

Актеры: Мартин Бух, Милле Динесен, Расмус Ботофт, Тереза Дамсгаард, Дэн Зале, Лизбет Вульф, Джордж Кэт, Бирте Нойманн

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 100 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,16

Чтобы хоть как-то разжечь пламя страсти в опостылевшей семейной жизни и добавить изюминку в однообразно унылые будни, Адам с женой отправляются в загородный свингер клуб. Туда же, в поисках новых сексуальных приключений, приезжает и молодая пара влюбленных. Новые партнеры, новые эмоции, новые ощущения... После этих выходных никто из них уже не будет прежним.