афиша
афиша
Регистрация
Свингер

Свингер

Страна:
Дания, 2016
 
Премьера:
в РФ 16.11.2017
 
Режиссер:
Миккель Мунч-Фалс
  
Актеры:
Мартин Бух, Милле Динесен, Расмус Ботофт, Тереза Дамсгаард, Дэн Зале, Лизбет Вульф, Джордж Кэт, Бирте Нойманн
  
Жанр:
мелодрама, комедия
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,16
          
 

 

Чтобы хоть как-то разжечь пламя страсти в опостылевшей семейной жизни и добавить изюминку в однообразно унылые будни, Адам с женой отправляются в загородный свингер клуб. Туда же, в поисках новых сексуальных приключений, приезжает и молодая пара влюбленных. Новые партнеры, новые эмоции, новые ощущения... После этих выходных никто из них уже не будет прежним.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.