Свингер
Страна:
Дания, 2016
Премьера:
в РФ 16.11.2017
Режиссер:
Миккель Мунч-Фалс
Актеры:
Мартин Бух, Милле Динесен, Расмус Ботофт, Тереза Дамсгаард, Дэн Зале, Лизбет Вульф, Джордж Кэт, Бирте Нойманн
Жанр:
мелодрама, комедия
Продолжительноcть:
100 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,16
Чтобы хоть как-то разжечь пламя страсти в опостылевшей семейной жизни и добавить изюминку в однообразно унылые будни, Адам с женой отправляются в загородный свингер клуб. Туда же, в поисках новых сексуальных приключений, приезжает и молодая пара влюбленных. Новые партнеры, новые эмоции, новые ощущения... После этих выходных никто из них уже не будет прежним.
Сегодня
|23:25
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|23:25
|Иллизиум (Новомосковск)
18 ноября, суббота
|23:25
|Иллизиум (Новомосковск)
19 ноября, воскресенье
|23:25
|Иллизиум (Новомосковск)
20 ноября, понедельник
|23:25
|Иллизиум (Новомосковск)
21 ноября, вторник
|23:25
|Иллизиум (Новомосковск)
22 ноября, среда
|23:25
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:25
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:25
18 ноября, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:25
19 ноября, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:25
20 ноября, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:25
21 ноября, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:25
22 ноября, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:25