Тульские детские центры

Обзор Myslo детских дошкольных центров и клубов, в которых ваши дети смогут всесторонне развиваться.

Сегодня очень важно начать развивать своего ребёнка ещё до школы, когда он легко и с радостью готов воспринимать новые знания и навыки. Представляем вам несколько тульских центров раннего развития, которые предлагают различные программы для детей разного возраста и уровня подготовки, как для малышей от года, так и для подростков.

Тёма, детский развивающий клуб

В детском клубе «Тёма» занимаются дети с 1,5 до 14 лет. Здесь вам предложат множество направлений занятий, из которых вы сможете выбрать самые подходящие для вашего ребенка.

Не нужно ездить в разные центры, чтобы успевать готовиться к школе, развивать все необходимые навыки, танцевать, осваивать восточные единоборства, рисовать, пробовать себя в актёрском мастерстве и даже играть в шахматы.

Всё это есть в детском клубе «Тёма»!

Не хочется тратить впустую время, пока вы ожидаете ребенка с занятий? В это время вы можете ходить в тренажерный зал клуба «Тёма»!

Здесь вам предложат различные тренировки:

Фитнес;

Пилатес;

Степ-аэробика;

Йога;

Тхэквондо;

Латиноамериканские танцы.

Заниматься в одно время с детьми ещё и выгодно. При покупке комплексного абонемента на занятия «Мама и ребёнок» вы получите скидки.

А ещё в этом клубе очень хороший педагогический коллектив, где каждый – профессионал в своём деле. Педагоги проводят занятия по индивидуальной программе. Здесь рады каждому маленькому гостю и помогут ему найти себя и вырасти самостоятельным человеком.

Развивающий клуб «Тёма» предлагает занятия в группах:

Раннее развитие;

Подготовка к школе;

Английский язык для школьников и дошкольников;

Скорочтение;

Изостудия;

Театральная студия;

Восточные танцы;

Эстрадные танцы;

HIP-HOP;

АЙКИДО;

Шаолиньское ушу;

Шахматы.

Ещё один важный плюс этого центра — демократичные цены.

Приходите с вашими детьми в «Тёму», познавайте новое и развивайтесь с пользой и радостью.

Тула, Скуратово, пос. Южный, Шахтёрский проезд, 8, 3-й этаж

8 (9520 188-20-20

tema-club.ru

Группа ВК (фитнес)

Любознайка, детский центр развития и творчества

Как сделать своего ребенка счастливым, умным и образованным? Как найти и развить у малыша таланты, чтобы он мог стать успешным человеком? Ответы знают в детском центре развития и творчества «Любознайка».

Детский центр развития и творчества «Любознайка» уже стал любимым местом для многих детей и их родителей.

Занятия, которые вам предложат:

Раннее развитие;

Английский язык;

Подготовка к школе;

Изостудия;

Занятия с логопедом;

Индивидуальные занятия.

Подготовка к школе — один из важнейших этапов в развитии ребёнка. Занятия в «Любознайке» подготовят будущего школьника к смене своего статуса, помогут комфортно чувствовать себя в новой для него обстановке, научат быть готовым к общению в детском коллективе, подготовят к дополнительной ответственности, а также привьют стремление к новым знаниям, которые можно получать с удовольствием.

Преимущества центра «Любознайка»:

Бережное и доброжелательное отношение к личности ребенка;

Уютная атмосфера;

Удобное расписание;

Индивидуальный подход каждому ребёнку;

Работа в маленьких группах;

Успешные методики развития;

Профессиональные преподаватели.

А ещё в «Любознайке» можно отпраздновать детский день рождения!

Для вас устроят незабываемый весёлый праздник, который запомнится вашему ребенку надолго!

Вы сможете выбрать аниматорские программы на любой вкус и возраст, а также дополнительные программы (шоу мыльных пузырей, фокусы, химическое шоу, мастер-классы и многое другое).

Присоединяйтесь!

Будем знакомиться, будем дружить!

Тула, ул. Металлургов, 83-а, офис 201

8 (953) 440-83-83 , 8 (953) 953-47-04

luboznayka-tula.mr24.ru

Abakus, центр ментальной арифметики

Центр ментальной арифметики Abakus приглашает детей от 4 до 16 лет на уникальную программу развития умственных способностей.

Ментальная арифметика — это комплексная программа гармоничного развития интеллекта детей и взрослых, которая работает уже в 52-х странах мира (США, Канада, Великобритания, Австрия, Испания, Австралия, Япония, Малайзия, Таиланд, Китай и др.).

Ментальная арифметика позволяет развивать творческие, познавательные и интеллектуальные способности у детей как дошкольного, так и школьного возраста, и способствует раскрытию их потенциала.

Человечеству известны три технологии устного счёта: счёт на пальцах, аудиомоторный счёт (человек считает, проговаривая числа и совершая арифметические операции) и визуальный счёт — самый быстрый и эффективный.

Навык быстрого устного счёта закладывается в младшем школьном возрасте. Устный счёт активирует мыслительную деятельность ребёнка, развивает память, речь, способность воспринимать сказанное на слух, повышает внимание и быстроту реакции.

Развитые интеллектуальные способности вашего ребёнка станут прочной основой для успешной учёбы и творческого развития.

На начальных этапах занятий по методике ментальной арифметики используется абакус (счеты). А дальше дети производят вычисления в уме, создавая мысленный образ абакуса.

Ментальная арифметика способствует:

Развитию межполушарного взаимодействия;

Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала;

Развитию уверенности в собственных силах;

Улучшению внимательности и концентрации внимания;

Развитию способностей к изучению иностранных языков.

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике Abakus является комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, на занятиях используют задания на логику и пространственное мышление. С помощью развивающих игр тренируют смекалку, внимание и наблюдательность. Работа в группе помогает детям улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. Занятия способствуют развитию внутренней мотивации обучения.

Центр Abakus – один из первых перенял мировой опыт ментальной арифметики для России. Мировые программы для российских детей были дополнены компонентами, взятыми из программы упражнений «брейн-фитнес» (гимнастика ума):

Упражнение на память: визуальную и слухоречевую. Упражнения на внимание: произвольность, концентрацию (сосредоточенность), объем и устойчивость. Они формируют умение сосредотачиваться на зрительной информации и информации, поступающей через слух. Упражнения на логику и нестандартное мышление. Детям на занятиях предлагаются дополнительные игры, пособия и задания, а также видеоматериалы. Упражнения на межполушарное взаимодействие: кинезиологические упражнения и упражнения, направленные на увеличение скорости мыслительных процессов. Создание мотивации. На занятия одинаково с удовольствием ходят как успевающие дети, так и дети с трудностями в обучении. Проведение таких занятий повышает любовь детей к обучению.

В 2017 году более 250 учеников центра Abakus в возрасте от 4 до 14 лет прошли интеллектуальный забег GeniusKid-2017, чтобы проверить свои знания по ментальной арифметике и ментальные способности мозга.

Лучшие ученики Abakus из Тулы и Новомосковска участвовали в начале ноября в финальном туре Международной олимпиады GeniusKid-2017 в Москве и отборе в сборную Россию по ментальной арифметике. Они показали достойные результаты.

Новомосковск:

Елизавета Мамай (8 лет) — 1 место

Фаина Чурикова (10 лет) — 2 место

Евгения Позднякова (13 лет) — 2 место

Тула:

Полина Макеева (9 лет) — 1 место

Екатерина Гузеева (6 лет) — 2 место

Вадим Бузулуков (8 лет) — 3 место

Центр ментальной арифметики Abakus — возможность развития вашего ребёнка для успешного будущего!

Тула, пр. Ленина 77, офис 702

8 (961) 145-62-21

abakus-tula.com

Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 28-а, офис 17

8 (961) 145-62-21

abakus-novomoskovsk.com