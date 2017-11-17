Тульские детские центры
Обзор Myslo детских дошкольных центров и клубов, в которых ваши дети смогут всесторонне развиваться.
Сегодня очень важно начать развивать своего ребёнка ещё до школы, когда он легко и с радостью готов воспринимать новые знания и навыки. Представляем вам несколько тульских центров раннего развития, которые предлагают различные программы для детей разного возраста и уровня подготовки, как для малышей от года, так и для подростков.
Тёма, детский развивающий клуб
В детском клубе «Тёма» занимаются дети с 1,5 до 14 лет. Здесь вам предложат множество направлений занятий, из которых вы сможете выбрать самые подходящие для вашего ребенка.
Не нужно ездить в разные центры, чтобы успевать готовиться к школе, развивать все необходимые навыки, танцевать, осваивать восточные единоборства, рисовать, пробовать себя в актёрском мастерстве и даже играть в шахматы.
Всё это есть в детском клубе «Тёма»!
Не хочется тратить впустую время, пока вы ожидаете ребенка с занятий? В это время вы можете ходить в тренажерный зал клуба «Тёма»!
Здесь вам предложат различные тренировки:
- Фитнес;
- Пилатес;
- Степ-аэробика;
- Йога;
- Тхэквондо;
- Латиноамериканские танцы.
Заниматься в одно время с детьми ещё и выгодно. При покупке комплексного абонемента на занятия «Мама и ребёнок» вы получите скидки.
А ещё в этом клубе очень хороший педагогический коллектив, где каждый – профессионал в своём деле. Педагоги проводят занятия по индивидуальной программе. Здесь рады каждому маленькому гостю и помогут ему найти себя и вырасти самостоятельным человеком.
Развивающий клуб «Тёма» предлагает занятия в группах:
- Раннее развитие;
- Подготовка к школе;
- Английский язык для школьников и дошкольников;
- Скорочтение;
- Изостудия;
- Театральная студия;
- Восточные танцы;
- Эстрадные танцы;
- HIP-HOP;
- АЙКИДО;
- Шаолиньское ушу;
- Шахматы.
Ещё один важный плюс этого центра — демократичные цены.
Приходите с вашими детьми в «Тёму», познавайте новое и развивайтесь с пользой и радостью.
Тула, Скуратово, пос. Южный, Шахтёрский проезд, 8, 3-й этаж
8 (9520 188-20-20
Группа ВК (фитнес)
Любознайка, детский центр развития и творчества
Как сделать своего ребенка счастливым, умным и образованным? Как найти и развить у малыша таланты, чтобы он мог стать успешным человеком? Ответы знают в детском центре развития и творчества «Любознайка».
Детский центр развития и творчества «Любознайка» уже стал любимым местом для многих детей и их родителей.
Занятия, которые вам предложат:
- Раннее развитие;
- Английский язык;
- Подготовка к школе;
- Изостудия;
- Занятия с логопедом;
- Индивидуальные занятия.
Подготовка к школе — один из важнейших этапов в развитии ребёнка. Занятия в «Любознайке» подготовят будущего школьника к смене своего статуса, помогут комфортно чувствовать себя в новой для него обстановке, научат быть готовым к общению в детском коллективе, подготовят к дополнительной ответственности, а также привьют стремление к новым знаниям, которые можно получать с удовольствием.
Преимущества центра «Любознайка»:
- Бережное и доброжелательное отношение к личности ребенка;
- Уютная атмосфера;
- Удобное расписание;
- Индивидуальный подход каждому ребёнку;
- Работа в маленьких группах;
- Успешные методики развития;
- Профессиональные преподаватели.
А ещё в «Любознайке» можно отпраздновать детский день рождения!
Для вас устроят незабываемый весёлый праздник, который запомнится вашему ребенку надолго!
Вы сможете выбрать аниматорские программы на любой вкус и возраст, а также дополнительные программы (шоу мыльных пузырей, фокусы, химическое шоу, мастер-классы и многое другое).
Присоединяйтесь!
Будем знакомиться, будем дружить!
Тула, ул. Металлургов, 83-а, офис 201
Abakus, центр ментальной арифметики
Центр ментальной арифметики Abakus приглашает детей от 4 до 16 лет на уникальную программу развития умственных способностей.
Ментальная арифметика — это комплексная программа гармоничного развития интеллекта детей и взрослых, которая работает уже в 52-х странах мира (США, Канада, Великобритания, Австрия, Испания, Австралия, Япония, Малайзия, Таиланд, Китай и др.).
Ментальная арифметика позволяет развивать творческие, познавательные и интеллектуальные способности у детей как дошкольного, так и школьного возраста, и способствует раскрытию их потенциала.
Человечеству известны три технологии устного счёта: счёт на пальцах, аудиомоторный счёт (человек считает, проговаривая числа и совершая арифметические операции) и визуальный счёт — самый быстрый и эффективный.
Навык быстрого устного счёта закладывается в младшем школьном возрасте. Устный счёт активирует мыслительную деятельность ребёнка, развивает память, речь, способность воспринимать сказанное на слух, повышает внимание и быстроту реакции.
Развитые интеллектуальные способности вашего ребёнка станут прочной основой для успешной учёбы и творческого развития.
На начальных этапах занятий по методике ментальной арифметики используется абакус (счеты). А дальше дети производят вычисления в уме, создавая мысленный образ абакуса.
Ментальная арифметика способствует:
- Развитию межполушарного взаимодействия;
- Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала;
- Развитию уверенности в собственных силах;
- Улучшению внимательности и концентрации внимания;
- Развитию способностей к изучению иностранных языков.
Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике Abakus является комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, на занятиях используют задания на логику и пространственное мышление. С помощью развивающих игр тренируют смекалку, внимание и наблюдательность. Работа в группе помогает детям улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. Занятия способствуют развитию внутренней мотивации обучения.
Центр Abakus – один из первых перенял мировой опыт ментальной арифметики для России. Мировые программы для российских детей были дополнены компонентами, взятыми из программы упражнений «брейн-фитнес» (гимнастика ума):
- Упражнение на память: визуальную и слухоречевую.
- Упражнения на внимание: произвольность, концентрацию (сосредоточенность), объем и устойчивость. Они формируют умение сосредотачиваться на зрительной информации и информации, поступающей через слух.
- Упражнения на логику и нестандартное мышление. Детям на занятиях предлагаются дополнительные игры, пособия и задания, а также видеоматериалы.
- Упражнения на межполушарное взаимодействие: кинезиологические упражнения и упражнения, направленные на увеличение скорости мыслительных процессов.
- Создание мотивации. На занятия одинаково с удовольствием ходят как успевающие дети, так и дети с трудностями в обучении. Проведение таких занятий повышает любовь детей к обучению.
В 2017 году более 250 учеников центра Abakus в возрасте от 4 до 14 лет прошли интеллектуальный забег GeniusKid-2017, чтобы проверить свои знания по ментальной арифметике и ментальные способности мозга.
Лучшие ученики Abakus из Тулы и Новомосковска участвовали в начале ноября в финальном туре Международной олимпиады GeniusKid-2017 в Москве и отборе в сборную Россию по ментальной арифметике. Они показали достойные результаты.
Новомосковск:
Елизавета Мамай (8 лет) — 1 место
Фаина Чурикова (10 лет) — 2 место
Евгения Позднякова (13 лет) — 2 место
Тула:
Полина Макеева (9 лет) — 1 место
Екатерина Гузеева (6 лет) — 2 место
Вадим Бузулуков (8 лет) — 3 место
Центр ментальной арифметики Abakus — возможность развития вашего ребёнка для успешного будущего!
Тула, пр. Ленина 77, офис 702
Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 28-а, офис 17
8 (961) 145-62-21