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Тульские детские центры

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Тульские детские центры

Обзор Myslo детских дошкольных центров и клубов, в которых ваши дети смогут всесторонне развиваться.

Сегодня очень важно начать развивать своего ребёнка ещё до школы, когда он легко и с радостью готов воспринимать новые знания и навыки. Представляем вам несколько тульских центров раннего развития, которые предлагают различные программы для детей разного возраста и уровня подготовки, как для малышей от года, так и для подростков.

 

Тёма, детский развивающий клуб

В детском клубе «Тёма» занимаются дети с 1,5 до 14 лет. Здесь вам предложат множество направлений занятий, из которых вы сможете выбрать самые подходящие для вашего ребенка.

Не нужно ездить в разные центры, чтобы успевать готовиться к школе, развивать все необходимые навыки, танцевать, осваивать восточные единоборства, рисовать, пробовать себя в актёрском мастерстве и даже играть в шахматы.

Всё это есть в детском клубе «Тёма»!

Не хочется тратить впустую время, пока вы ожидаете ребенка с занятий? В это время вы можете ходить в тренажерный зал клуба «Тёма»!

Здесь вам предложат различные тренировки:

  • Фитнес;
  • Пилатес;
  • Степ-аэробика;
  • Йога;
  • Тхэквондо;
  • Латиноамериканские танцы.

Заниматься в одно время с детьми ещё и выгодно. При покупке комплексного абонемента на занятия «Мама и ребёнок» вы получите скидки.

А ещё в этом клубе очень хороший педагогический коллектив, где каждый –  профессионал в своём деле. Педагоги проводят занятия по индивидуальной программе. Здесь рады каждому маленькому гостю и помогут ему найти себя и вырасти самостоятельным человеком.

Развивающий клуб «Тёма» предлагает занятия в группах:

  • Раннее развитие;
  • Подготовка к школе;
  • Английский язык для школьников и дошкольников;
  • Скорочтение;
  • Изостудия;
  • Театральная студия;
  • Восточные танцы;
  • Эстрадные танцы;
  • HIP-HOP;
  • АЙКИДО;
  • Шаолиньское ушу;
  • Шахматы.

Ещё один важный плюс этого центра — демократичные цены.

Приходите с вашими детьми в «Тёму», познавайте новое и развивайтесь с пользой и радостью.

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Тула, Скуратово, пос. Южный, Шахтёрский проезд, 8, 3-й этаж
8 (9520 188-20-20

tema-club.ru

Группа ВК (фитнес)

 

Любознайка, детский центр развития и творчества

Как сделать своего ребенка счастливым, умным и образованным? Как найти и развить у малыша таланты, чтобы он мог стать успешным человеком? Ответы знают в детском центре развития и творчества «Любознайка».

Детский центр развития и творчества «Любознайка» уже стал любимым местом для многих детей и их родителей.

Занятия, которые вам предложат:

  • Раннее развитие;
  • Английский язык;
  • Подготовка к школе;
  • Изостудия;
  • Занятия с логопедом;
  • Индивидуальные занятия.

Подготовка к школе — один из важнейших этапов в развитии ребёнка. Занятия в «Любознайке» подготовят будущего школьника к смене своего статуса, помогут комфортно чувствовать себя в новой для него обстановке, научат быть готовым к общению в детском коллективе, подготовят к дополнительной ответственности, а также привьют стремление к новым знаниям, которые можно получать с удовольствием.

Преимущества центра «Любознайка»:

  • Бережное и доброжелательное отношение к личности ребенка;
  • Уютная атмосфера;
  • Удобное расписание;
  • Индивидуальный подход каждому ребёнку;
  • Работа в маленьких группах;
  • Успешные методики развития;
  • Профессиональные преподаватели.

А ещё в «Любознайке» можно отпраздновать детский день рождения!

Для вас устроят незабываемый весёлый праздник, который запомнится вашему ребенку надолго!

Вы сможете выбрать аниматорские программы на любой вкус и возраст, а также дополнительные программы (шоу мыльных пузырей, фокусы, химическое шоу, мастер-классы и многое другое).

Присоединяйтесь!
Будем знакомиться, будем дружить!

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Тула, ул. Металлургов, 83-а, офис 201
8 (953) 440-83-83, 8 (953) 953-47-04

luboznayka-tula.mr24.ru

 

Abakus, центр ментальной арифметики

Центр ментальной арифметики Abakus приглашает детей от 4 до 16 лет на уникальную программу развития умственных способностей.

Ментальная арифметика — это комплексная программа гармоничного развития интеллекта детей и взрослых, которая работает уже в 52-х странах мира (США, Канада, Великобритания, Австрия, Испания, Австралия, Япония, Малайзия, Таиланд, Китай и др.).

Ментальная арифметика позволяет развивать творческие, познавательные и интеллектуальные способности у детей как дошкольного, так и школьного возраста, и способствует раскрытию их потенциала.

Человечеству известны три технологии устного счёта: счёт на пальцах, аудиомоторный счёт (человек считает, проговаривая числа и совершая арифметические операции) и визуальный счёт — самый быстрый и эффективный.

Навык быстрого устного счёта закладывается в младшем школьном возрасте. Устный счёт активирует мыслительную деятельность ребёнка, развивает память, речь, способность воспринимать сказанное на слух, повышает внимание и быстроту реакции.

Развитые интеллектуальные способности вашего ребёнка станут прочной основой для успешной учёбы и творческого развития.

На начальных этапах занятий по методике ментальной арифметики используется абакус (счеты). А дальше дети производят вычисления в уме, создавая мысленный образ абакуса.

Ментальная арифметика способствует:

  • Развитию межполушарного взаимодействия;
  • Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала;
  • Развитию уверенности в собственных силах;
  • Улучшению внимательности и концентрации внимания;
  • Развитию способностей к изучению иностранных языков.

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике Abakus является комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, на занятиях используют задания на логику и пространственное мышление. С помощью развивающих игр тренируют смекалку, внимание и наблюдательность. Работа в группе помогает детям улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. Занятия способствуют развитию внутренней мотивации обучения.

Центр Abakus – один из первых перенял мировой опыт ментальной арифметики для России. Мировые программы для российских детей были дополнены компонентами, взятыми из программы упражнений «брейн-фитнес» (гимнастика ума):

  1. Упражнение на память: визуальную и слухоречевую.
  2. Упражнения на внимание: произвольность, концентрацию (сосредоточенность), объем и устойчивость. Они формируют умение сосредотачиваться на зрительной информации и информации, поступающей через слух.
  3. Упражнения на логику и нестандартное мышление. Детям на занятиях предлагаются дополнительные игры, пособия и задания, а также видеоматериалы.
  4. Упражнения на межполушарное взаимодействие: кинезиологические упражнения и упражнения, направленные на увеличение скорости мыслительных процессов.
  5. Создание мотивации. На занятия одинаково с удовольствием ходят как успевающие дети, так и дети с трудностями в обучении. Проведение таких занятий повышает любовь детей к обучению.

В 2017 году более 250 учеников центра Abakus в возрасте от 4 до 14 лет прошли интеллектуальный забег GeniusKid-2017, чтобы проверить свои знания по ментальной арифметике и ментальные способности мозга.

Лучшие ученики Abakus из Тулы и Новомосковска участвовали в начале ноября в финальном туре Международной олимпиады GeniusKid-2017 в Москве и отборе в сборную Россию по ментальной арифметике. Они показали достойные результаты.

Новомосковск:

Елизавета Мамай (8 лет) — 1 место

Фаина Чурикова (10 лет) — 2 место

Евгения Позднякова (13 лет) — 2 место

Тула:

Полина Макеева (9 лет) — 1 место

Екатерина Гузеева (6 лет) — 2 место

Вадим Бузулуков (8 лет) — 3 место

Центр ментальной арифметики Abakus — возможность развития вашего ребёнка для успешного будущего!

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Тула, пр. Ленина 77, офис 702
8 (961) 145-62-21

abakus-tula.com

Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 28-а, офис 17
8 (961) 145-62-21

abakus-novomoskovsk.com

вчера, в 17:34 0
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