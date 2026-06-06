Вчера, 5 июня, на XXIX Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Миляев подвел предварительные итоги работы делегации Тульской области.

«Поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным задачи перед страной — обеспечение технологического прорыва, достижение технологического лидерства — стимулируют федеральные власти и руководство регионов развивать экономику, вкладывать средства в новые проекты. Санкт-Петербургский международный экономический форум в очередной раз это показал. Отечественные предприятия сегодня отзывчиво относятся к выполнению этих задач: осваивают новые технологии, выпуск новых видов продукции, модернизируют свое производство. В рамках пленарной сессии Президент четко сказал — нужно запускать новый период активного инвестиционного цикла. Поэтому поставлены новые задачи: продолжать работу по цифровизации всех процессов, внедрению автоматизированных систем, применению искусственного интеллекта, разработке собственных платформенных решений. Благодаря вниманию со стороны главы государства эти вопросы получают дополнительный импульс», — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор подвел предварительные итоги работы тульской делегации на форуме.

«Все планы, которые перед нами стояли, мы выполнили. Подписали порядка 30 соглашений на сумму порядка 170 млрд рублей в самых разных сферах. В том числе мы подписывали нефинансовые, демографические соглашения», — подчеркнул губернатор.

Глава региона перечислил ряд ключевых событий работы делегации Тульской области. С рядом банков были проведены переговоры на тему развития рынка финансовых услуг в Тульской области, в том числе в области внедрения технологий искусственного интеллекта в регионе. Было подписано соглашение о реализации проекта по развитию спортивной инфраструктуры — строительства бегового центра со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Кроме того, губернатор подписал соглашения о сотрудничестве с «Опорой России», Торгово-промышленной палатой РФ. Они направлены на содействие развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе.

Дмитрий Миляев обратил внимание, что Президент на пленарном заседании озвучивал решения, направленные на поддержку отечественных предпринимателей в секторе МСП.

«Будем работать дальше вместе. Наша задача — наращивать сектор малого и среднего предпринимательства, у нас неплохие результаты в этой части по итогам прошлого года. Преимущественно за счет того, что мы сумели сохранить все преференции и все институты поддержки бизнеса. Сегодня мы находимся с предпринимательским сообществом в достаточно активном диалоге», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что программа форума выполнена как с точки зрения финансовых соглашений, так и достижения договоренностей в нефинансовом секторе.

«Будем и дальше развивать экономику региона, реализовывать все проекты, соглашения о которых мы подписали за прошедшие дни. Будем выполнять поставленные Президентом задачи по наращиванию инвестиционного потенциала, продолжим активно привлекать инвестиции в экономику региона», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Глава региона также обозначил вклад форума в работу комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт». Губернатор напомнил, что в прошлом году на ПМЭФ-2025 был подписан ряд соглашений, которые были направлены на развитие физкультуры и спорта, туристической и спортивной инфраструктуры.

В этом году тоже был достигнут ряд договоренностей в этих сферах. Например, с ВФЛА о создании бегового центра и развитии Единой школьной лиги. Со статс-секретарем, заместителем Министра спорта РФ Александром Никитиным и известным баскетболистом Тимофеем Мозговым глава региона обсудил вопросы развития баскетбола, а с ГК «Акрон Холдинг» — футбола. Также было подписано соглашение, направленное на спортивную реабилитацию участников СВО, получивших тяжелое ранение.

«Питерский форум — шире, чем соглашения и инвестиции. Инвестиции — это не только деньги, направленные на создание производства или его модернизацию, это, прежде всего, вклад в человеческий капитал, в развитие демографии. В этом году на форуме мы подписали в том числе демографические соглашения с предприятиями, которые поддерживают своих сотрудников. Важно, что на ПМЭФ собирается большое количество людей, заинтересованных в развитии нашей страны», — подытожил Дмитрий Миляев.