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Детки напрокат

Детки напрокат

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 23.11.2017
 
Режиссер:
Татьяна Капитан
  
Актеры:
Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Диана Антосяк, Эрик Холявко-Гришин, Алла Михеева, Роман Курцын, Владимир Епифанцев, Ян Цапник, Владимир Маркони, Ольга Тумайкина, Сергей Никоненко
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

 

Десятилетние Венера и Макс не похожи на своих родителей-одиночек так, словно их подменили в роддоме. Венера, веселая бунтарка, доставляет кучу хлопот своей правильной и немного скучной матери-юристу Ульяне. Макс же, наоборот, вынужден вести себя как взрослый и опекать безалаберного и инфантильного отца Костю, который далек от реальности и большую часть своего времени посвящает интернет-блогу. Когда напряжение становится невыносимым, обе пары обращаются за помощью к семейному психотерапевту, который дает им неожиданный совет: родителям нужно поменяться детьми, пожить с чужим ребенком, чтобы лучше понять своего.

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