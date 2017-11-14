Детки напрокат
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 23.11.2017
Режиссер:
Татьяна Капитан
Актеры:
Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Диана Антосяк, Эрик Холявко-Гришин, Алла Михеева, Роман Курцын, Владимир Епифанцев, Ян Цапник, Владимир Маркони, Ольга Тумайкина, Сергей Никоненко
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
90 мин
Десятилетние Венера и Макс не похожи на своих родителей-одиночек так, словно их подменили в роддоме. Венера, веселая бунтарка, доставляет кучу хлопот своей правильной и немного скучной матери-юристу Ульяне. Макс же, наоборот, вынужден вести себя как взрослый и опекать безалаберного и инфантильного отца Костю, который далек от реальности и большую часть своего времени посвящает интернет-блогу. Когда напряжение становится невыносимым, обе пары обращаются за помощью к семейному психотерапевту, который дает им неожиданный совет: родителям нужно поменяться детьми, пожить с чужим ребенком, чтобы лучше понять своего.
Сегодня
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
18 ноября, суббота
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
19 ноября, воскресенье
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
20 ноября, понедельник
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
21 ноября, вторник
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
22 ноября, среда
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
17:50
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
17:50
18 ноября, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
17:50
19 ноября, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
17:50
20 ноября, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
17:50
21 ноября, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
17:50
22 ноября, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
17:50