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Мифы

Мифы

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 16.11.2017
 
Режиссер:
Александр Молочников
  
Актеры:
Яннис Пападопулос, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Ксения Раппопорт, Милош Бикович, Иван Ургант, Паулина Андреева, Максим Суханов, Андрей Смоляков
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

Последняя надежда русского кино, продюсер и режиссер Федор, торчит денег за музыкальный клип браткам из 90-х. Артист Сергей сыграл всех от Иисуса Христа до белочки. У Сергея кончились роли, он в депрессии, и не знает, как жить дальше. Телеведущий страны номер один, Иван, не может перестать шутить в обычной жизни. Девушка Ивана не понимает, почему он смешит ее за завтраком, в постели и даже на похоронах. Ничего не напоминает? Нищий иностранец по чистой случайности попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых. Выясняется, что все наши представления о жизни звезд — мифы. На самом деле все гораздо хуже. Пытаясь помочь звездам решить их проблемы, наш герой влюбляется в жену большого градоначальника и решает сделать все, чтобы похитить ее с московского Олимпа.

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Сегодня
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
12:05 Киносити
20:00 Киносити
17 ноября, пятница
12:05 Киносити
20:00 Киносити
00:10 Киносити
18 ноября, суббота
12:05 Киносити
20:00 Киносити
00:10 Киносити
02:05 Киносити
19 ноября, воскресенье
12:05 Киносити
20:00 Киносити
00:10 Киносити
02:05 Киносити
20 ноября, понедельник
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